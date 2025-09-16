MUHTEMEL 11 | Real Madrid - Marsilya maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Real Madrid - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? (Şampiyonlar Ligi)

Real Madrid - Marsilya mücadelesi için heyecanlı geri sayım başladı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Marsilya’da gözler Greenwood, Aubameyang, Pavard gibi oyuncularda olacak. Xabi Alonso yönetiminde ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak Real Madrid ise karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda Şampiyonlar Ligi’nde lig etabı oynanacak. Puan sıralamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar adını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Peki Real Madrid - Marsilya maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte, dev mücadelenin ayrıntıları…