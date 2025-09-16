MUHTEMEL 11 | Real Madrid - Marsilya maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Real Madrid - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? (Şampiyonlar Ligi)

NTV.COM.TR

Şampiyonlar Ligi’nde lig etabı heyecanı başlıyor. Futbol organizasyonlarının bir numarası olarak gösterilen Devler Ligi’nde Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Marsilya’yı konuk ediyor. Vinicius Junior, Mbappe gibi yıldızların formasını giydiği eflatun-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’ne üç puanla merhaba demek için sahaya çıkacak. Real Madrid - Marsilya mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli olurken gözler maç saatine çevrildi. Real Madrid - Marsilya mücadelesini Bosnalı hakem İrfan Peljto yönetecek. Peki Real Madrid - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal…

Real Madrid - Marsilya mücadelesi için heyecanlı geri sayım başladı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Marsilya’da gözler Greenwood, Aubameyang, Pavard gibi oyuncularda olacak. Xabi Alonso yönetiminde ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak Real Madrid ise karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda Şampiyonlar Ligi’nde lig etabı oynanacak. Puan sıralamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar adını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Peki Real Madrid - Marsilya maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte, dev mücadelenin ayrıntıları…

REAL MADRİD - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?

İspanya’nın Madrid kentinde bulunan Estadio Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid - Marsilya maçı bugün (16 Eylül) saat 22:00’da başlayacak. Dev mücadele tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

GÖZLER MİLLİ YILDIZDA 

Ancelotti yönetiminde geçtiğimiz sezon istediği fırsatları bulamayan Arda Güler’in yıldızı takımın yeni teknik direktörü Xabi Alonso ile beraber tekrar parladı. Arda Güler ilk 11’in değişmez isimleri arasında olurken gösterdiği performansla dikkat çekti. Milli oyuncu bu sezon takımıyla ligde 4 karşılaşmada süre alırken 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Arda Güler’in Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor.

REAL MADRİD - MARSİLYA MUHTEMEL 11’LER

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Alaba, Carreras; Tchouameni, Valverde; Mastantuono, Güler, Rodrygo; Mbappé

Marsilya: Rulli; Murillo, Pavard, Balerdi, Emerson; Kondogbia, Højbjerg; Greenwood, Nadir, Weah; Aubameyang

