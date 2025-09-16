MUHTEMEL 11 | Real Madrid - Marsilya maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Real Madrid - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? (Şampiyonlar Ligi)
Şampiyonlar Ligi’nde lig etabı heyecanı başlıyor. Futbol organizasyonlarının bir numarası olarak gösterilen Devler Ligi’nde Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Marsilya’yı konuk ediyor. Vinicius Junior, Mbappe gibi yıldızların formasını giydiği eflatun-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’ne üç puanla merhaba demek için sahaya çıkacak. Real Madrid - Marsilya mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli olurken gözler maç saatine çevrildi. Real Madrid - Marsilya mücadelesini Bosnalı hakem İrfan Peljto yönetecek. Peki Real Madrid - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal…
Real Madrid - Marsilya mücadelesi için heyecanlı geri sayım başladı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Marsilya’da gözler Greenwood, Aubameyang, Pavard gibi oyuncularda olacak. Xabi Alonso yönetiminde ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak Real Madrid ise karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda Şampiyonlar Ligi’nde lig etabı oynanacak. Puan sıralamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar adını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Peki Real Madrid - Marsilya maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte, dev mücadelenin ayrıntıları…