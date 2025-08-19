Real Madrid-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Geçtiğimiz iki sezonda Carlo Ancelotti’nin yönetiminde sınırlı süre alan Arda Güler için bu sezon farklı bir tablo oluşuyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre genç yıldızın Osasuna karşısında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Yeni teknik adam Xabi Alonso’nun, Güler’i takımın oyun kurucusu olarak değerlendirmek istediği ifade ediliyor.