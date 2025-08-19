Real Madrid-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Real Madrid, La Liga'nın ilk hafta maçında sahasında Osasuna ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Xabi Alonso yönetimindeki ilk maçta Real Madrid'in nasıl performans göstereceği ve Arda Güler'in kadroda olup olmayacağı merak ediliyor. Hazırlık döneminde adeta şov yapan Arda Güler'in Osasuna karşısındaki performansı araştırılıyor. Peki, Real Madrid-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
