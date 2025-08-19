NTV.COM.TR

Real Madrid-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

REAL MADRİD-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

La Liga’da 2025-26 sezonunun açılış haftasında Real Madrid, sahasında Osasuna’yı konuk edecek. Karşılaşma 19 Ağustos Salı günü saat 22.00’de oynanacak. Futbolseverler müsabakayı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından şifreli olarak takip edebilecek.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Geçtiğimiz iki sezonda Carlo Ancelotti’nin yönetiminde sınırlı süre alan Arda Güler için bu sezon farklı bir tablo oluşuyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre genç yıldızın Osasuna karşısında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Yeni teknik adam Xabi Alonso’nun, Güler’i takımın oyun kurucusu olarak değerlendirmek istediği ifade ediliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Trent, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Valverde, Arda Güler, Brahim, Vinicius, Mbappe

Osasuna: Herrera, Rosier, Boyomo, Catena, J. Cruz, Bretones, Torro, Moncayola, Oroz, Munoz, Budimir

