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Real Madrid oyuncularının soyunma odası dolapları açık artırmaya çıkarıldı

Real Madrid oyuncularının soyunma odası dolapları açık artırmaya çıkarıldı - 1

İspanyol devi Real Madrid, oyuncularının soyunma odası dolaplarını açık artırmaya sundu. 

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Real Madrid oyuncularının soyunma odası dolapları açık artırmaya çıkarıldı - 2

Real Madrid'in Santiago Bernabeu Stadyumu'ndaki birinci takım soyunma odası dolapları, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Sotheby's müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı.

Real Madrid oyuncularının soyunma odası dolapları açık artırmaya çıkarıldı - 3

Futbol efsaneleri Cristiano Ronaldo, David Beckham, Zinedine Zidane, Sergio Ramos ve Luis Figo tarafından kullanılan ve her biri 10 bin eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulan 24 ayrı dolap, Santiago Bernabeu Stadyumu Mozaiği ve stadyumun metal kapılarıyla birlikte 12-26 Kasım 2024 tarihleri arasında açık artırmaya konuldu.

Real Madrid oyuncularının soyunma odası dolapları açık artırmaya çıkarıldı - 4

Dolaplar, düzenlenen photocall etkinliğinde Sotheby's personeli tarafından tanıtıldı.

Real Madrid oyuncularının soyunma odası dolapları açık artırmaya çıkarıldı - 5

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Real Madrid oyuncularının soyunma odası dolapları açık artırmaya çıkarıldı - 6
Real Madrid oyuncularının soyunma odası dolapları açık artırmaya çıkarıldı - 7
Real Madrid oyuncularının soyunma odası dolapları açık artırmaya çıkarıldı - 8
Real Madrid oyuncularının soyunma odası dolapları açık artırmaya çıkarıldı - 9
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