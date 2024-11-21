Real Madrid oyuncularının soyunma odası dolapları açık artırmaya çıkarıldı
İspanyol devi Real Madrid, oyuncularının soyunma odası dolaplarını açık artırmaya sundu.
İspanyol devi Real Madrid, oyuncularının soyunma odası dolaplarını açık artırmaya sundu.
Real Madrid'in Santiago Bernabeu Stadyumu'ndaki birinci takım soyunma odası dolapları, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Sotheby's müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı.
Futbol efsaneleri Cristiano Ronaldo, David Beckham, Zinedine Zidane, Sergio Ramos ve Luis Figo tarafından kullanılan ve her biri 10 bin eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulan 24 ayrı dolap, Santiago Bernabeu Stadyumu Mozaiği ve stadyumun metal kapılarıyla birlikte 12-26 Kasım 2024 tarihleri arasında açık artırmaya konuldu.
Dolaplar, düzenlenen photocall etkinliğinde Sotheby's personeli tarafından tanıtıldı.