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Real Madrid - Paris THY Avrupa Ligi maçı ne zaman? Play-in Real Madrid - Paris basket maçı saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague'de play-in karşılaşmaları gerçekleşiyor. Real Madrid - Paris basketbol maçı kazananı çeyrek finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Basketbol severler ise ''Real Madrid - Fenerbahçe THY Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularına yanıt arıyor.

Real Madrid - Paris THY Avrupa Ligi maçı ne zaman? Play-in Real Madrid - Paris basket maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1

THY Avrupa Ligi normal sezonu 7'nci bitiren Real Madrid ile 8'inci tamamlayn Paris, play-in mücadeleleri kapsamında karşılaşıyor. Kazanan takım play-off'larda temsilcimiz Fenerbahçe ile mücadele edecek. Kaybeden ise Bayern Münih - Kızılyıldız eşleşmesinin kazananı ile oynayacak. İşte, Real Madrid - Paris basketbol maçı ayrıntıları...

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Real Madrid - Paris THY Avrupa Ligi maçı ne zaman? Play-in Real Madrid - Paris basket maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2

REAL MADRİD - PARİS BASKET MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

THY EuroLeague çeyrek finalde yer alacak Fenerbahçe'nin rakibinin de belli olacağı mücadele Real Madrid- Paris müsabakası 15 Nisan Salı günü saat 22:00'de Madrid'de Movistar Arena'da oynanacak. Maç S Sport Plus ve S Sport ekranlarından aktarılacak.

Real Madrid - Paris THY Avrupa Ligi maçı ne zaman? Play-in Real Madrid - Paris basket maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Real Madrid, 34. haftada eşleştiği Partizan karşısında 91-89 galibiyet elde etömişti. Paris ise Berlin'i normal sezonun son maçında 72-63 yenmişti. Çeyrek finale kalan takımlar, beş maç usulüne göre mücadele edecek. Ardından yarı finaller ve 3'üncülük müsabakaları olacak.

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