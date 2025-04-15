Real Madrid - Paris THY Avrupa Ligi maçı ne zaman? Play-in Real Madrid - Paris basket maçı saat kaçta, hangi kanalda?
THY EuroLeague'de play-in karşılaşmaları gerçekleşiyor. Real Madrid - Paris basketbol maçı kazananı çeyrek finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Basketbol severler ise ''Real Madrid - Fenerbahçe THY Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularına yanıt arıyor.
THY Avrupa Ligi normal sezonu 7'nci bitiren Real Madrid ile 8'inci tamamlayn Paris, play-in mücadeleleri kapsamında karşılaşıyor. Kazanan takım play-off'larda temsilcimiz Fenerbahçe ile mücadele edecek. Kaybeden ise Bayern Münih - Kızılyıldız eşleşmesinin kazananı ile oynayacak. İşte, Real Madrid - Paris basketbol maçı ayrıntıları...