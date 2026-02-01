Real Madrid-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler maça ilk 11'de başlıyor
01.02.2026 16:11
Gökhan Çelik
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 22. haftasında sahasında Rayo Vallecano ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. La Liga'da zirvenin 4 puan gerisinde bulunan Real Madrid, Rayo Vallecano karşısında kazanmak ve Barcelona ile arasındaki 1 puanlık farkı korumak istiyor. Öte yandan milli yıldızımız Arda Güler'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak. Peki, Real Madrid-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid taraftarı önünde zorlu Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Real Madrid-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
REAL MADRID-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Madrid-Rayo Vallecano maçı 1 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Santiago Bernabeu'da oynanacak olan mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLIYOR
Türkiye A Milli futbolcumuz Arda Güler, Rayo Vallecano maçına ilk 11'de başlayacak.
REAL MADRİD'İN İLK 11'İ
Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Mastantuono, Vinicius Jr, Mbappe.