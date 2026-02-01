Real Madrid-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler maça ilk 11'de başlıyor

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 22. haftasında sahasında Rayo Vallecano ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. La Liga'da zirvenin 4 puan gerisinde bulunan Real Madrid, Rayo Vallecano karşısında kazanmak ve Barcelona ile arasındaki 1 puanlık farkı korumak istiyor. Öte yandan milli yıldızımız Arda Güler'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak. Peki, Real Madrid-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?