Real Madrid-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Tüm gözler Arda Güler'de olacak
Geçen sezon Fenerbahçe'de yükselen grafiği ile dünya devlerinin ilgisini toplayan genç yetenek Arda Güler, sezon başında Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Real Madrid'e transfer olmuştu. Arda Güler'in yaşadığı sakatlıkları atlatmasının ardından sezonun 12'nci haftasında oynanacak olan Rayo Vallecano karşılaşması ile sahalara dönmesi bekleniyor. Peki, Real Madrid-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Real Madrid-Rayo Vallecano maçı bu akşam futbolseverlerin gündeminde. Ancelotti'nin kondisyon yüklemesi yapmak için henüz hazır olmadığını dile getirdiği Arda Güler'in, La Liga'nın 12'nci haftasında sahalara dönmesi bekleniyor. İşte, Real Madrid-Rayo Vallecano maçı hakkında bilgiler...