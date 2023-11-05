Real Madrid-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Tüm gözler Arda Güler'de olacak

Real Madrid-Rayo Vallecano maçı bu akşam futbolseverlerin gündeminde. Ancelotti'nin kondisyon yüklemesi yapmak için henüz hazır olmadığını dile getirdiği Arda Güler'in, La Liga'nın 12'nci haftasında sahalara dönmesi bekleniyor. İşte, Real Madrid-Rayo Vallecano maçı hakkında bilgiler...