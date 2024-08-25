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Real Madrid-Real Vallodolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid, İspanya Ligi La Liga'nın 2. haftasında sahasında Real Vallodolid ile karşı karşıya gelecek. Türkiye A Milli Takım'da forma giyen Arda Güler'in, karşılaşmada oynayıp oynamayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyordu. İlk 11'lerin açıklanmasıyla birlikte Arda Güler'in Real Madrid-Real Vallodolid maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu. Peki, Real Madrid-Real Vallodolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid-Real Vallodolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? - 1

İspanya Ligi La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid, sahasında Real Vallodolid ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Milli Takım oyuncumuz Arda Güler'in Real Vallodolid karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu. Peki, Real Madrid-Real Vallodolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

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Real Madrid-Real Vallodolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? - 2

REAL MADRİD-REAL VALLADOLİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Paulo Pezzaolano'nun ekibi Real Valladolid ile bugün karşı karşıya gelecek.

Saat saat 18.00’da başlayacak olan mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Real Madrid-Real Vallodolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? - 3

ARDA GÜLER İLK 11'DE

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Vallodolid karşısında milli futbolcumuz Arda Güler'i ilk 11'de sahaya sürecek. Arda Güler, Valladolid karşılaşmasında orta sahada görev alacak.

Arda Güler'in Mbappe ile birlikte nasıl bir performans sergilyeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Real Madrid-Real Vallodolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? - 4

REAL MADRİD'İN 11'İ

Real Madrid'in ilk 11'i şöyle;


"Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Fran Garcia, Valverde, Tchoumeni, Arda Güler, Rodrygo, Vini Jr, Mbappe"

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