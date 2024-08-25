Real Madrid-Real Vallodolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Real Madrid, İspanya Ligi La Liga'nın 2. haftasında sahasında Real Vallodolid ile karşı karşıya gelecek. Türkiye A Milli Takım'da forma giyen Arda Güler'in, karşılaşmada oynayıp oynamayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyordu. İlk 11'lerin açıklanmasıyla birlikte Arda Güler'in Real Madrid-Real Vallodolid maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu. Peki, Real Madrid-Real Vallodolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
İspanya Ligi La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid, sahasında Real Vallodolid ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Milli Takım oyuncumuz Arda Güler'in Real Vallodolid karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu. Peki, Real Madrid-Real Vallodolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?