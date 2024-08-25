İspanya Ligi La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid, sahasında Real Vallodolid ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Milli Takım oyuncumuz Arda Güler'in Real Vallodolid karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu. Peki, Real Madrid-Real Vallodolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?