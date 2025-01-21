Real Madrid-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en önemli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde, Real Madrid ile Salzburg karşılaşacak. Santiago Barnebau'da oynanacak karşılaşmada her iki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. İsveçli hakem Glenn Nyberg'ın düdük çalacağı maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak ediliyor. Öte yandan en son, La Liga'da Las Palmas ile oynanan mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Arda Güler 76. dakikada oyuna girmişti. Arda Güler'in bu maçta da ilk 11'de sahaya çıkması beklenmiyor. İşte, Real Madrid-Salzburg maçı hakkında bilgiler...