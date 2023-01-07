Real Madrid, tarihinde ilk kez ilk 11'inde İspanyol olmadan sahaya çıktı

Kulüp tarihinde ilk defa İspanyol futbolcunun olmadığı bir ilk 11 ile sahaya çıkan eflatun-beyazlılarda İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Villarreal karşısında 3 Fransız (Aurelien Tchouameni, Ferland Mendy, Karim Benzema), 2 Brezilyalı (Vinicius Junior ve Eder Militao), 2 Alman (Antonio Rüdiger ve Toni Kroos), 1 Hırvat (Luka Modric), 1 Avusturyalı (David Alaba), 1 Belçikalı (Thibaut Courtois) ve 1 Uruguaylı (Federico Valverde) ile mücadele etmeyi tercih etti.