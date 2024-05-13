Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti: Arda beni şaşırttı
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu sezon sergiledikleri performans ile kendisini şaşırtan futbolcuları sayarken Arda Güler'i de ekledi. Takımını şampiyon yapan usta çalıştırıcı, kendisini şaşırtan futbolcuları Fran Garcia, Joselu, Brahim ve Arda olarak ifade etti.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti La Liga'nın 36. haftasında yarın sahalarında Alaves'e karşı oynayacakları maç öncesinde Valdebebas'daki spor tesislerinde basın toplantısında konuştu.
Ancelotti, bu sezon sergiledikleri performans ile kendisini şaşırtan futbolcuları sayarken Arda Güler'i de ekledi.