Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin transfer listesinde iki isim var: Biri Arsenal'dan diğeri Liverpool'dan

Real Madrid’in Alman stoperi Antonio Rüdiger de ekim ayında Saliba ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Tecrübeli savunmacı Saliba ile Madrid’de birlikte oynamak ister misiniz sorusuna, “Kimseyi korkutmuyorum ama yaptıklarını yapmaya devam ederse, her şey ortada” cevabını vermişti.



2019 yılında 30 milyon Euro karşılığında Arsenal’a transfer olan Saliba’nın İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.





