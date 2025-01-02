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Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin transfer listesinde iki isim var: Biri Arsenal'dan diğeri Liverpool'dan

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin transfer listesinde iki isim var. Ancelotti'nin talimatıyla Arsenal’in Fransız savunmacısı William Saliba ve Liverpool’un İngiliz sağ beki Alexander-Arnold için harekete geçildi.

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin transfer listesinde iki isim var: Biri Arsenal'dan diğeri Liverpool'dan - 1

Avrupa’da devre arası transfer dönemi 1 Ocak itibariyle başlarken, takımlar da kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de iki yıldızı gözüne kestirdi.

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Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin transfer listesinde iki isim var: Biri Arsenal'dan diğeri Liverpool'dan - 2

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid stoper pozisyonu için ise İngiliz ekibi Arsenal’in 23 yaşındaki William Saliba’yı kadrosuna katmak istiyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin transfer listesinde iki isim var: Biri Arsenal'dan diğeri Liverpool'dan - 3

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Arsenal, Saliba’yı kadrosuna tutmak istiyor ancak Fransız oyuncu ise İspanyol ekibine olumlu yanıt vermiş durumda.


Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin transfer listesinde iki isim var: Biri Arsenal'dan diğeri Liverpool'dan - 4

Real Madrid’in Alman stoperi Antonio Rüdiger de ekim ayında Saliba ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Tecrübeli savunmacı Saliba ile Madrid’de birlikte oynamak ister misiniz sorusuna, “Kimseyi korkutmuyorum ama yaptıklarını yapmaya devam ederse, her şey ortada” cevabını vermişti.

2019 yılında 30 milyon Euro karşılığında Arsenal’a transfer olan Saliba’nın İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin transfer listesinde iki isim var: Biri Arsenal'dan diğeri Liverpool'dan - 5

ALEXANDER-ARNOLD DA GÜNDEMDE

Sağ bek pozisyonunu da güçlendirmek isteyen İspanyol ekibi, Liverpool’un İngiliz sağ beki Alexander-Arnold’ı kadrosuna katmak istiyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin transfer listesinde iki isim var: Biri Arsenal'dan diğeri Liverpool'dan - 6

Sezon başında çapraz bağından sakatlık yaşayan Carvajal’ın yokluğunu hisseden Real Madrid, 26 yaşındaki İngiliz sağ bek için Liverpool’a yaklaşık 20 milyon sterlin’lik teklif yaptı.

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin transfer listesinde iki isim var: Biri Arsenal'dan diğeri Liverpool'dan - 7

İngiliz ekibi ise sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Arnold için gelen bu teklifi kabul etmedi. Liverpool da Alexander-Arnold’ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak istiyor.

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