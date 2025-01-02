Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin transfer listesinde iki isim var: Biri Arsenal'dan diğeri Liverpool'dan
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin transfer listesinde iki isim var. Ancelotti'nin talimatıyla Arsenal’in Fransız savunmacısı William Saliba ve Liverpool’un İngiliz sağ beki Alexander-Arnold için harekete geçildi.
Avrupa’da devre arası transfer dönemi 1 Ocak itibariyle başlarken, takımlar da kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de iki yıldızı gözüne kestirdi.