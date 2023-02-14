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Real Madrid Türkiye'ye destek için İspanya'da yardım maçı düzenleyecek

İspanyol devi Real Madrid Türkiye için yardım maçı düzenleyecek. Mücadelede Süper Lig'de forma giymiş yıldızlar da yer alacak.

Real Madrid Türkiye'ye destek için İspanya'da yardım maçı düzenleyecek - 1

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından futbol camiasının depremzedeler için yardımları devam ediyor.


Real Madrid Türkiye'ye destek için İspanya'da yardım maçı düzenleyecek - 2

La Liga devi Real Madrid de bu acı felakete karşı duyarsız kalmadı ve harekete geçti. İspanyol AS'ın haberine göre; Türkiye'ye destek için İspanya'da yardım maçı düzenlenmesi planlanıyor.


Real Madrid Türkiye'ye destek için İspanya'da yardım maçı düzenleyecek - 3

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek müsabaka için Real Madrid'in stadında organize edilecek.


Real Madrid Türkiye'ye destek için İspanya'da yardım maçı düzenleyecek - 4

Hem Real Madrid'de hem de Türkiye'de forma giymiş isimler olan Guti Hernandez ve Roberto Carlos yardım maçında yer almak istiyor.


Real Madrid Türkiye'ye destek için İspanya'da yardım maçı düzenleyecek - 5

Söz konusu organizasyona Real Madrid, Atletico Madrid, Rayo Vallecano ve Getafe'nin katkı sağlaması beklenirken maçın geliri depremzedeler için gönderilecek.

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