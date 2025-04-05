NTV.COM.TR

Real Madrid - Valencia maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?

İspanya LaLiga’da şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Real Madrid, Valencia’yı konuk ediyor. Eflatun-beyazlı ekipte gözler, milli yıldız Arda Güler’de olacak. Real Madrid puan sıralamasında ezeli rakibi Barcelona’nın 3 puan gerisinde kalırken kazanarak puan farkını kapatmayı hedefliyor. Valencia ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmek istiyor. Peki Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…

Real Madrid - Valencia maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? - 1

Real Madrid bu sezon geride kalan 29 haftada 19 galibiyet alırken 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Zirve takibini sürdüren Real Madrid, ev sahibi avantajını kullanarak mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. İspanyol devrinde bu sezon Fransız golcü Mbappe’nin performansı dikkat çekti. Yıldız oyuncu çıktığı maçlarda rakip fileleri 22 kez sarmayı başardı. İtalyan çalıştırıcı Ancelotti’nin açıklamalarının ardından ilk 11 tercihi merakla bekleniyor. Peki Arda Güler oynayacak mı? İşte, karşılaşmanın detayları…

SPOR&SKOR HABERLERİ

Real Madrid - Valencia maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? - 2

REAL MADRİD - VALENCİA MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid ve Valencia, İspanya LaLiga’nın 30. haftasında kozlarını paylaşacak. 5 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 17:15’te başlayacak.Guillermo Cuadra’nın düdük çalacağı mücadele i S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. 

Real Madrid - Valencia maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? - 3

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Milli yıldız bu sezon takımıyla birlikte 32 karşılaşmada bin 165 dakika sahada kaldı. Arda Güler, çıktığı maçlarda 3 gol ve 7 asistlik katkı verdi.

Ancelotti, Valencia mücadelesi öncesinde yaptığı açıklamada Arda Güler’in forma şansı bulabileceğini ifade etmişti. Eflatun-beyazlıların ilk 11’i belli olurken Arda Güler yedekler arasında.

Real Madrid - Valencia maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? - 4

REAL MADRİD İLK 11'İ BELLİ OLDU

Fran Gonzalez, Lucas Vasquez, Tchouameni, Rüdiger, Fran Garcia, Modric, Valverde, Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe

DAHA FAZLA GÖSTER