Real Madrid - Valencia maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?

Real Madrid bu sezon geride kalan 29 haftada 19 galibiyet alırken 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Zirve takibini sürdüren Real Madrid, ev sahibi avantajını kullanarak mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. İspanyol devrinde bu sezon Fransız golcü Mbappe’nin performansı dikkat çekti. Yıldız oyuncu çıktığı maçlarda rakip fileleri 22 kez sarmayı başardı. İtalyan çalıştırıcı Ancelotti’nin açıklamalarının ardından ilk 11 tercihi merakla bekleniyor. Peki Arda Güler oynayacak mı? İşte, karşılaşmanın detayları…