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Real Madrid ve La Liga'dan Lamine Yamal soruşturması

Dün akşam Real Madrid ile Barcelona arasında oynanan El Clasico mücadelesinde gol atan Lamine Yamal, ırkçı saldırılara maruz kalmıştı. La Liga ve Real Madrid yaptıkları açıklamada ırkçı saldırı gerçekleştiren taraftarların tespit edilip cezalandırılması için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Real Madrid ve La Liga'dan Lamine Yamal soruşturması - 1

Barcelona, Robert Lewandowski'nin iki gol attığı maçta sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılarak La Liga'nın zirvesindeki rakiplerinin altı puan üzerine çıktı.

Ancak karşılaşmada rakip fileleri havalandıran Lamine Yamal, gol sevinci sırasında Santiago Bernabeu'da ırkçı saldırılara maruz kaldı. 

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Real Madrid ve La Liga'dan Lamine Yamal soruşturması - 2

IRKÇI SALDIRILARA KINAMA

La Liga ve Real Madrid, Cumartesi günü Bernabeu'da oynanan El Clasico sırasında Barcelona forveti Lamine Yamal'a yönelik ırkçı saldırıları kınadı.

Sosyal medyada yer alan videolarda 17 yaşındaki İspanyol oyuncunun 77. dakikada kaydettiği golün ardından, yaşadığı sevinç esnasında Real Madridli bazı taraftarlar tarafından ırkçı saldırılara maruz kaldığı görülmüştü. 

Real Madrid ve La Liga'dan Lamine Yamal soruşturması - 3

SAVCILIK BİLGİLENDİRİLECEK

La Liga'dan yapılan açıklamada, "La Liga, Barcelona oyuncularının maruz kaldığı ırkçı hakaret ve hareketleri derhal Ulusal Polis Enformasyon Tugayının Nefret Suçları Bölümüne bildirecek ve Eyalet Başsavcılığının Nefret Suçları ve Ayrımcılık biriminin Koordinatör Savcısını bilgilendirecektir. La Liga, Santiago Bernabeu'da yaşanan olayları şiddetle kınamakta ve stadyumların içinde ve dışında her türlü ırkçı davranışı ve nefreti ortadan kaldırma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir." ifadeleri yer aldı.

Real Madrid ve La Liga'dan Lamine Yamal soruşturması - 4

REAL MADRİD SORUŞTURMA BAŞLATTI

Real Madrid, ırkçı saldırılarda bulunan taraftarların kimliklerini tespit etmek üzere bir soruşturma başlattığını açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Real Madrid, futbolda ve sporda ırkçılık, yabancı düşmanlığı veya şiddet içeren her türlü davranışı şiddetle kınamakta ve dün gece stadyumun bir köşesinde birkaç taraftarın sarf ettiği hakaretlerden derin üzüntü duymaktadır. Real Madrid, uygun disiplin ve adli tedbirlerin alınabilmesi için bu içler acısı ve aşağılık hakaretlerin faillerinin bulunması ve tespit edilmesi amacıyla bir soruşturma başlatmıştır." ifadelerini kullandı.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ve La Liga, ırkçı tacizlerdeki artışla mücadele etmek için kısmi stadyum kapatma gibi önlemler almıştı.

Real Madrid ve La Liga'dan Lamine Yamal soruşturması - 5

VINICIUS'A IRKÇI SALDIRIYA 4 TUTUKLAMA

Geçtiğimiz hafta Real Madrid forveti Vinicius Jr'a karşı internet üzerinden nefret ve ırkçılık kampanyası yürüttükleri iddiasıyla 4 kişi tutuklanmıştı.

3 Valencia taraftarı, Mayıs 2023'teki bir maçta Vinicius'a tacizde bulundukları gerekçesiyle Haziran ayında sekiz ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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