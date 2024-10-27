Real Madrid ve La Liga'dan Lamine Yamal soruşturması
Dün akşam Real Madrid ile Barcelona arasında oynanan El Clasico mücadelesinde gol atan Lamine Yamal, ırkçı saldırılara maruz kalmıştı. La Liga ve Real Madrid yaptıkları açıklamada ırkçı saldırı gerçekleştiren taraftarların tespit edilip cezalandırılması için soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Barcelona, Robert Lewandowski'nin iki gol attığı maçta sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılarak La Liga'nın zirvesindeki rakiplerinin altı puan üzerine çıktı.
Ancak karşılaşmada rakip fileleri havalandıran Lamine Yamal, gol sevinci sırasında Santiago Bernabeu'da ırkçı saldırılara maruz kaldı.