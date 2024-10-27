Real Madrid ve La Liga'dan Lamine Yamal soruşturması

REAL MADRİD SORUŞTURMA BAŞLATTI

Real Madrid, ırkçı saldırılarda bulunan taraftarların kimliklerini tespit etmek üzere bir soruşturma başlattığını açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Real Madrid, futbolda ve sporda ırkçılık, yabancı düşmanlığı veya şiddet içeren her türlü davranışı şiddetle kınamakta ve dün gece stadyumun bir köşesinde birkaç taraftarın sarf ettiği hakaretlerden derin üzüntü duymaktadır. Real Madrid, uygun disiplin ve adli tedbirlerin alınabilmesi için bu içler acısı ve aşağılık hakaretlerin faillerinin bulunması ve tespit edilmesi amacıyla bir soruşturma başlatmıştır." ifadelerini kullandı.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ve La Liga, ırkçı tacizlerdeki artışla mücadele etmek için kısmi stadyum kapatma gibi önlemler almıştı.