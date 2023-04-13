Real Madrid yarı finale göz kırptı Milan avantajı sağladı (Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları)

San Siro’da oynanan maçın 40. dakikasında ev sahibi ekip Ismael Bennacer’in bulduğu gol ile öne geçti ve ilk devre ev sahibinin 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi. İkinci yarıda başka gol olmazken Milan sahadan 1-0 galip ayrıldı.