Real Madrid'de Arda Güler dedikoduları ayyuka çıktı, Xabi Alonso ateş püskürdü

03.12.2025 09:27

NTV - Haber Merkezi

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için İspanya'da gündeme gelen iddiaların ardından Xabi Alonso'dan açıklama geldi.

İspanya La Liga'daki son üç maçından beraberlikle ayrılan Real Madrid, liderliği Barcelona'ya kaptırmıştı.

 

Ligde inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan dev kulübün, son zamanlarda maç kazanmakta büyük güçlük yaşadığı görülmüştü.

Real Madrid'in yaşadığı puan kayıplarının ardından milli futbolcu Arda Güler de İspanya'da eleştirilerden nasibini alan isim olmuştu.

İspanyol gazeteci ve taraftarlar, 20 yaşındaki futbolcunun performansının yeterli olmadığını iddia etti.

Aynı zamanda Güler'in, takımın bir başka orta saha oyuncusu Jude Bellingham ile uyumsuz olduğuna dair dedikodular da dolaşmaya başladı.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Athletic Bilbao maçı öncesi yaptığı açıklamada milli futbolcuya sahip çıktı.

 

44 yaşındaki teknik adam, "Barcelona maçından ve Valencia maçından sonra şüpheleri olanlar muhtemelen bu soruyu sormazdı. Takım olarak o iki maçtan, o iyi gidişattan sonra oyunumuzda biraz kalite kaybettik, biraz enerji kaybettik ve hepimiz etkilendik, tüm oyuncular etkilendi. Ama birlikte oynayabilirler, birlikte iyi oynadılar ve tekrar birlikte oynayacaklar." dedi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere 25 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.