Real Madrid'de büyük kriz: Başkana kadar gitti, sözleşmeyi reddetti

24.11.2025 20:27

AA

Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Vinicius Junior için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Real Madrid'de büyük kriz: Başkana kadar gitti, sözleşmeyi reddetti
AFP

Real Madrid'de Vinicius Junior, kulüp başkanı Florentino Perez'e sözleşmesini yenilemek istemediğini iletti.

PROBLEM: XABI ALONSO 1
Reuters

PROBLEM: XABI ALONSO

İngiliz basınında yer alan habere göre Vinicius, teknik direktör Xabi Alonso ile yaşadığı sorunlar çözülmeden İspanyol ekibiyle yeni bir kontrat imzalamayacak.

GERGİNLİĞİN BAŞLANGICI EL CLASICO 2
Reuters

GERGİNLİĞİN BAŞLANGICI EL CLASICO

Haberde, Brezilyalı futbolcunun 26 Ekim'de Barcelona'ya karşı oynanan maçın ikinci yarısında oyundan alınmasıyla ikili arasındaki gerginliğin başladığı kaydedildi.

Real Madrid'de büyük kriz: Başkana kadar gitti, sözleşmeyi reddetti 3
Reuters

Barcelona maçı sonrası sosyal medyada yayımladığı özür mesajında Perez'in adını geçiren Vinicius, Alonso'nun adını geçirmemişti.

 

25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.