Real Madrid'de büyük kriz: Başkana kadar gitti, sözleşmeyi reddetti
24.11.2025 20:27
AA
Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Vinicius Junior için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Real Madrid'de Vinicius Junior, kulüp başkanı Florentino Perez'e sözleşmesini yenilemek istemediğini iletti.
PROBLEM: XABI ALONSO
İngiliz basınında yer alan habere göre Vinicius, teknik direktör Xabi Alonso ile yaşadığı sorunlar çözülmeden İspanyol ekibiyle yeni bir kontrat imzalamayacak.
GERGİNLİĞİN BAŞLANGICI EL CLASICO
Haberde, Brezilyalı futbolcunun 26 Ekim'de Barcelona'ya karşı oynanan maçın ikinci yarısında oyundan alınmasıyla ikili arasındaki gerginliğin başladığı kaydedildi.
Barcelona maçı sonrası sosyal medyada yayımladığı özür mesajında Perez'in adını geçiren Vinicius, Alonso'nun adını geçirmemişti.
25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.