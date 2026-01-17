Real Madrid'de kaos akşamı. Arda Güler maçı kazandırdı, takım arkadaşları ise neye uğradığını şaşırdı
17.01.2026 16:35
Son Güncelleme: 17.01.2026 17:57
Selim Başeğmezer
Real Madrid'in Levante ile oynadığı maç öncesinde Bernabeu'yu dolduran taraftarlardan gündeme oturan bir hareket geldi. Karşılaşmada da birçok dikkat çeken an yaşandı.
İspanya La Liga'nın 20. haftasında milli futbolcu Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid ile Levante karşılaştı.
Bernabeu'da oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 58. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe ve 65. dakikada Raul Asencio kaydetti.
Bu skorun ardından üst üste dördüncü galibiyetini alan Real Madrid, puanını 48'e yükseltti ve maç fazlasıyla lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.
ARDA GÜLER MAÇA DAMGA VURDU
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve ikinci yarının hemen başında Camavinga'nın yerine oyuna dahil olan milli futbolcu Arda Güler, performansıyla maça damga vurdu.
56. dakikada gelişen atakta Güler, attığı pasla Kylian Mbappe'yi buluşturdu. Ceza sahasına giren Fransız futbolcu, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mbappe'nin vuruşu ağlarla buluştu.
Real Madrid'in 65. dakikada kazandığı kornerde topun başına geçen Arda Güler'in ortasına iyi yükselen Asencio, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Arda Güler hem takımını öne geçiren penaltıda ara pası atan hem de ikinci golde asisti yapan isim oldu.
BARCA'YA YENİLDİ, ALONSO GİTTİ, 2. LİG EKİBİNE ELENDİ
Levante karşısına iki maçlık kazanamama serisiyle çıkan ev sahibi ekibin futbolcuları, büyük bir protesto ile karşı karşıya kaldı...
Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 mağlup olan Real Madrid'de bu skor sonrası teknik direktör Xabi Alonso, yönetim tarafından görevden alınmıştı.
İspanyol çalıştırıcı sonrası göreve gelen Alvaro Arbeloa, Kral Kupası son 16 turunda 2. Lig ekibi Albacete'ye 3-2 mağlup olarak hem takımın başındaki ilk yenilgisini almış hem de turnuvadan elenmişti.
Levante maçında Bernabeu tribünlerini dolduran Real Madrid taraftarları, ısınma esnasında sahaya çıkan futbolcularını yoğun şekilde ıslıkladı.
OYUNCULARA TEPKİ
Oyuncuların şaşkın bakışlarla tribünleri izlediği görülürken, maçın başlama düdüğüyle birlikte tepkiler daha da arttı.
Real Madrid taraftarları; kendi oyuncuları topa sahip olduğunda ıslık çalarken, Levante takımı topa sahip olduğunda ıslık çalmayı bıraktı.
İkinci yarının başında oyuna dahil olan Arda Güler, taraftarlar tarafından alkışlanan isim oldu.
"PEREZ İSTİFA"
Taraftarlar ayrıca kulübün başkanı Florentino Perez için "İstifa" tezahüratında bulundu.