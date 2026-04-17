Real Madrid'de taşlar yerinden oynadı. Başkan Perez devrede, Arda Güler kararı
17.04.2026 15:12
NTV - Haber Merkezi
Bayern Münih'e iki maçta da yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Real Madrid'de başkan Florentino Perez devreye girdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih deplasmanına çıkan Real Madrid, üç kez öne geçtiği maçta sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrılmıştı.
Toplam skorda 6-4'lük üstünlük sağlayan Bayern, Devler Ligi'nde adını yarı finale yazdırmıştı.
Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in ilk iki golünü atan isim olmuştu.
SOYUNMA ODASINA İNDİ
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Almanya'da oynanan maçın ardından soyunma odasına inerek takıma tepki gösterdiği öğrenilmişti.
ARBELOA PLANI VE ADAYLAR
İspanyol basınından öne çıkan haberlerde başkan Perez'in, mevcut teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yollarını ayırmak için sezon sonunu beklediği ifade edildi.
La Liga'da da lider Barcelona'nın 9 puan gerisinde kalan ve 2. sırada yer alan dev kulüpte Arbeloa'nın ayrılığı durumunda Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino, Jose Mourinho ve Luis Scaloni'nin isimlerinin aday listesinde bulunduğu iddia edildi.
KADRODAKİ AYRILIKLAR
Ayrıca Real Madrid kadrosunda da ciddi değişimler yaşanabileceği vurgulanırken, Defensa Central'in haberinde kulüple sözleşmeleri sona erecek olan Dani Carvajal, David Alaba, Antonio Rüdiger'in dışında Eduardo Camavinga ve Rodrygo ile yolların ayrılabileceği aktarıldı.
ARDA GÜLER KARARI
Milli futbolcu Arda Güler'in adı ise listede yer almazken, oyuncunun bu sezon Real Madrid adına gösterdiği performansla kilit rol oynadığı belirtildi.