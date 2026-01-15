Real Madrid'de Xabi Alonso yerine efsane geliyor! Dünya futbolunda kartları yeniden dağıtacak imza planı

Haberin devamında Klopp'un Real Madrid ya da Almanya Milli Takımı haricinde gelecek olan herhangi bir teklifi değerlendirmeye almayacağını belirttiği ifade edildi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in daha önce de gündeme gelen Alman çalıştırıcı için oldukça istekli olduğu öne sürüldü.

Kulüp yönetiminin, Real Madrid'i yeniden ayağa kaldıracak ve Bernabeu'ya "ateşli, istekli" futbolu getirecek ismin Klopp olduğuna inandığı vurgulandı.