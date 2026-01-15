Real Madrid'de Xabi Alonso yerine efsane geliyor! Dünya futbolunda kartları yeniden dağıtacak imza planı
15.01.2026 19:35
NTV - Haber Merkezi
İspanyol devi Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso'nun ayrılığı sonrası dikkat çeken bir isim gündeme geldi.
İspanya La Liga devi Real Madrid'de Süper Kupa finalinin kaybedilmesinin ardından teknik direktör Xabi Alonso'nun görevine son verilmişti.
Genç çalıştırıcının yerine Alvaro Arbeloa'nın getirildiğini açıklayan dev kulüp için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
"REAL MADRID'E SICAK"
Sky Sports'un haberine göre son olarak Liverpool'da teknik direktörlük yapan ve şu an Red Bull bünyesinde futbol stratejisti olarak görev alan Jürgen Klıpp, yaz döneminde Real Madrid'den teklif gelmesi halinde geri dönmeye sıcak bakıyor.
PEREZ DE İSTİYOR
Haberin devamında Klopp'un Real Madrid ya da Almanya Milli Takımı haricinde gelecek olan herhangi bir teklifi değerlendirmeye almayacağını belirttiği ifade edildi.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in daha önce de gündeme gelen Alman çalıştırıcı için oldukça istekli olduğu öne sürüldü.
Kulüp yönetiminin, Real Madrid'i yeniden ayağa kaldıracak ve Bernabeu'ya "ateşli, istekli" futbolu getirecek ismin Klopp olduğuna inandığı vurgulandı.
8 Ekim 2015'te Liverpool'un başına geçen ve 30 Haziran 2024'te görevinden ayrılan Jürgen Klopp, 489 maçta 304 galibiyet, 100 beraberlik ve 85 yenilgi alarak 2.07 puan ortalaması tutturmuştu.
KUPA CANAVARI
Jürgen Klopp, Liverpool'un başında 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 1 İngiltere Kupası ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası sevinci yaşadı.
58 yaşındaki teknik adam, parladığı Borussia Dortmund'da ise 2 Bundesliga, 2 Almanya Süper Kupası ve 1 Almanya Kupası kazandı.