Real Madrid'deki Xabi Alonso krizinin perde arkası ortaya çıktı. "Bu 7 isim nedeniyle kovuldu"
13.01.2026 14:16
Selim Başeğmezer
Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso, görevden alınmıştı. Dev kulüpteki krizin perde arkası ortaya çıktı.
İspanya La Liga devi Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso'nun görevine son verilmesinin yankıları sürüyor.
Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 mağlup olunmasının ardından Real Madrid Yönetimi tarafından görevine son verilen İspanyol çalıştırıcının ayrılığının arkasında birçok neden bulunuyor.
La Liga'da da lider Barcelona'nın 4 puan arkasında kalan eflatun-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nin zirvesindeki Arsenal'in 6 puan gerisinde 7. basamakta bulunuyor.
7 İSİM BELLİ OLDU
İspanyol basınında son dönemde Alonso ile takımdaki yıldızlar arasında sorun yaşandığı da sık sık iddia ediliyordu.
Xabi Alonso'nun görevden alınmasının ardından genç çalıştırıcı için veda mesajı paylaşmayan 7 isim dikkat çekti.
Vinicius Junior, Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold, Brahim Diaz, Franco Mastantuono, Ferland Mendy ve Eder Militao, Xabi Alonso için veda mesajı paylaşmadı.
İLK PAYLAŞIM MBAPPE'DEN, ARDA DA SESSİZ KALMADI
Kylian Mbappe'nin Alonso'ya teşekkür eden ilk isim olması dikkat çekerken, veda mesajı paylaşan isimler arasında milli futbolcu Arda Güler de yer aldı.
KRİZ EL CLASICO'DA PATLAK VERDİ
Marca'nın haberine göre Xabi Alonso'nun Real Madrid'deki sonunu getiren faktörlerden biri de Vinicius Jr. ile yaşadığı anlaşmazlık...
Sezonun ilk maçında yedek kulübesinde olan Brezilyalı futbolcunun Xabi Alonso'nun müdahaleci tavrından şikayetçi olduğuna dikkat çekilirken, ikili arasındaki krizin ligde oynanan El Clasico'da patlak verdiği aktarıldı.
80 BİN KİŞİ ÖNÜNDE TEPKİ
Vinicius Junior'un oyundan çıkarken Bernabeu Stadı'ndaki 80 bin kişinin önünde hocasına tepki göstermesinin sorun oluşturduğuna vurgu yapıldı.
Kulübün bu konu hakkında sessiz kaldığı ve krizi çözmesi için durumu tamamen Xabi Alonso'ya bıraktığı belirtilirken, olayın yüzeysel biçimde çözüldüğü yazıldı.
TAKIM İÇİ GRUPLAŞMA VE BÖLÜNME
Öte yandan krizin bir diğer etkeninin ise Xabi Alonso'nun önceki teknik direktör Carlo Ancelotti'ye oranla taktik çalışmaya, video analizlere ve verilere daha fazla önem veren bir isim olmasının birçok oyuncuyu rahatsız ettiğine dikkat çekildi.
Bu durumun, oyuncular arasında soyunma odasında bölünme oluşturduğu ve takım içi gruplaşmalara neden olduğu ifade edildi.
Tüm bunların üstüne Süper Kupa finalinde Barcelona'ya karşı alınan 3-2'lik yenilgi, Xabi Alonso'nun Real Madrid'deki döneminin sonunu getirmiş oldu.