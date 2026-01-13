Real Madrid'deki Xabi Alonso krizinin perde arkası ortaya çıktı. "Bu 7 isim nedeniyle kovuldu"

Öte yandan krizin bir diğer etkeninin ise Xabi Alonso'nun önceki teknik direktör Carlo Ancelotti'ye oranla taktik çalışmaya, video analizlere ve verilere daha fazla önem veren bir isim olmasının birçok oyuncuyu rahatsız ettiğine dikkat çekildi.

Bu durumun, oyuncular arasında soyunma odasında bölünme oluşturduğu ve takım içi gruplaşmalara neden olduğu ifade edildi.

Tüm bunların üstüne Süper Kupa finalinde Barcelona'ya karşı alınan 3-2'lik yenilgi, Xabi Alonso'nun Real Madrid'deki döneminin sonunu getirmiş oldu.