Real Madrid'den duygusal Cristiano Ronaldo paylaşımı: "En mutlu olduğum yer..."

Şu anda Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da oynayan Ronaldo, buna rağmen milli takımda düzenli olarak forma giymeye devam ediyor ve uluslararası seviyede en çok gol atan oyuncu ünvanını 135 golle elinde bulunduruyor.

Real Madrid, doğum gününde kulüp efsanesi ve tüm zamanların en golcü ismi için duygusal bir paylaşım yaptı.