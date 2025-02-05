Real Madrid'den duygusal Cristiano Ronaldo paylaşımı: "En mutlu olduğum yer..."
Real Madrid'in efsanesi Cristiano Ronaldo, bugün 40. yaş gününü kutluyor. Portekizli geçtiğimiz günlerde kalbinde her zaman Real Madrid'in olacağını ve profesyonel futbol kariyerinde en mutlu olduğu yerin İspanyol ekibi olduğunu söylemişti. Real Madrid, X/Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dünya yıldızı oyuncunun yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı. Ronaldo bir gün Real Madrid'e geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili de İspanyol basınına demeç verdi.
Real Madrid, eski yıldızı Cristiano Ronaldo’nun 40. yaş gününü kutlayarak ona özel bir jest yaptı.
Ronaldo, İspanyol devleriyle geçirdiği yaklaşık on yıl boyunca 438 maçta 451 gol kaydetti.
Madrid formasıyla dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Portekizli süperstar, bu süreçte dört kez de Ballon d'Or ödülüne layık görüldü.
2018’de Juventus’a transfer olan Ronaldo, üç yıl sonra Manchester United’a geri dönmüştü.