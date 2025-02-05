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Real Madrid'den duygusal Cristiano Ronaldo paylaşımı: "En mutlu olduğum yer..."

Real Madrid'in efsanesi Cristiano Ronaldo, bugün 40. yaş gününü kutluyor. Portekizli geçtiğimiz günlerde kalbinde her zaman Real Madrid'in olacağını ve profesyonel futbol kariyerinde en mutlu olduğu yerin İspanyol ekibi olduğunu söylemişti. Real Madrid, X/Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dünya yıldızı oyuncunun yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı. Ronaldo bir gün Real Madrid'e geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili de İspanyol basınına demeç verdi.

Real Madrid'den duygusal Cristiano Ronaldo paylaşımı: "En mutlu olduğum yer..." - 1

Real Madrid, eski yıldızı Cristiano Ronaldo’nun 40. yaş gününü kutlayarak ona özel bir jest yaptı.

Ronaldo, İspanyol devleriyle geçirdiği yaklaşık on yıl boyunca 438 maçta 451 gol kaydetti.

Madrid formasıyla dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Portekizli süperstar, bu süreçte dört kez de Ballon d'Or ödülüne layık görüldü.

2018’de Juventus’a transfer olan Ronaldo, üç yıl sonra Manchester United’a geri dönmüştü.

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Real Madrid'den duygusal Cristiano Ronaldo paylaşımı: "En mutlu olduğum yer..." - 2

Şu anda Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da oynayan Ronaldo, buna rağmen milli takımda düzenli olarak forma giymeye devam ediyor ve uluslararası seviyede en çok gol atan oyuncu ünvanını 135 golle elinde bulunduruyor.

Real Madrid, doğum gününde kulüp efsanesi ve tüm zamanların en golcü ismi için duygusal bir paylaşım yaptı.

Real Madrid'den duygusal Cristiano Ronaldo paylaşımı: "En mutlu olduğum yer..." - 3

Kulübün X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan paylaşımda, "Sevgili Cristiano, Real Madrid olarak 40. yaş gününde sana en içten dileklerimizi gönderiyoruz. Her Madridista, senin gibi bir efsaneye ve kulübümüzün tarihinde temsil ettiğin yere gururla bakıyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu duygusal mesaj, Ronaldo’nun bir gün önce eski kulübünü özlediğini ve İspanya'da geçirdiği yılların kariyerinin en mutlu dönemi olduğunu itiraf etmesinin ardından geldi.

Real Madrid'den duygusal Cristiano Ronaldo paylaşımı: "En mutlu olduğum yer..." - 4

"KALBİMDE HER ZAMAN MADRID OLACAK"

Portekizli yıldız, MARCA’ya verdiği röportajda, "İspanya benim evim, çocuklarım orada büyüdü. Futbolda en mutlu olduğum yer Madrid’di, kalbimde her zaman Madrid olacak. Çok güzel şeyler yaptım ve insanlar bunu unutmaz." dedi.

Real Madrid'den duygusal Cristiano Ronaldo paylaşımı: "En mutlu olduğum yer..." - 5

REAL MADRID'E BİR GÜN DÖNECEK Mİ?

Real Madrid’e bir gün geri dönme ihtimali sorulduğunda ise şu yanıtı verdi:

"Belki bir gün. Bunu göz ardı etmiyorum. Orada bir miras bıraktım, güzel bir iz bıraktım.Belki futbolu bıraktığımda 80.000 kişiyle harika bir şey yapabiliriz. İnsanlar bugün bile Barcelona ile oynadığımız o maçların değerini biliyor. Bir hafta boyunca tansiyonun tavan yaptığı dönemlerdi. Taraftarlar, televizyonlar o maçları konuşuyordu. Madrid-Barcelona, Cristiano-Messi, Pique ve Ramos… Güzel, rekabetçi ve sağlıklı bir mücadeleydi."

Real Madrid'den duygusal Cristiano Ronaldo paylaşımı: "En mutlu olduğum yer..." - 6

Ronaldo, bu sezon Al Nassr formasıyla etkileyici bir performans sergiliyor ve çıktığı 24 maçta 21 gol kaydetti.

Takımı, Suudi Pro Ligi liderleri Al Hilal ve Al Ittihad’ın sekiz puan gerisinde bulunuyor.

Al Nassr, Ronaldo’nun gelişi sonrası ilk lig şampiyonluğunu kazanmak için Aston Villa’dan 77 milyon euro karşılığında Jhon Duran’ı kadrosuna kattı.

Real Madrid'den duygusal Cristiano Ronaldo paylaşımı: "En mutlu olduğum yer..." - 7

1000 GOL BARAJINA ULAŞMAK İSTİYOR

40 yaşına gelmesine rağmen Ronaldo'nun tempoyu düşürmesi beklenmiyor.

Efsane golcü, profesyonel kariyerinde 1.000 gol barajına ulaşan ilk oyuncu olmayı hedefliyor.

Şu ana kadar toplamda 923 gol atan Ronaldo’nun bu hedefe ulaşmak için sadece 77 gole ihtiyacı var.

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