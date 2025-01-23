Real Madrid'den rekor gelir: 1 milyar euroyu aştı!

Listenin ikinci sırasında 838 milyon Euro ile Manchester City bulunurken, Paris Saint-Germain (806 milyon Euro), Manchester United (771 milyon Euro) ve Bayern Münih (765 milyon Euro) sırasıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.

İlk 10 sıralamasında Premier Lig takımları baskın bir rol oynadı.

Bu listede Barcelona, Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur ve Chelsea de yer aldı.