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Real Madrid'den rekor gelir: 1 milyar euroyu aştı!

İspanyol devi Real Madrid, 2023-24 sezonunu kapsayan verilere göreyıllık gelirde 1 milyar euroluk geliri aşan ilk futbol kulübü oldu. Çalışmaya dahil edilen 20 kulüp toplamda 11,2 milyar euro gelir elde etti.

Real Madrid'den rekor gelir: 1 milyar euroyu aştı! - 1

Real Madrid, yıllık gelirde 1 milyar euroluk geliri aşan ilk kulüp oldu.

Bu açıklama, Perşembe günü danışmanlık firması tarafından yapıldı.

2023-24 sezonunu kapsayan verilere göre, İspanyol ve Avrupa şampiyonu Real Madrid, 1.045.500.000 Euro gelir elde ederek sıralamanın zirvesinde yer aldı.

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Real Madrid'den rekor gelir: 1 milyar euroyu aştı! - 2

Listenin ikinci sırasında 838 milyon Euro ile Manchester City bulunurken, Paris Saint-Germain (806 milyon Euro), Manchester United (771 milyon Euro) ve Bayern Münih (765 milyon Euro) sırasıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.

İlk 10 sıralamasında Premier Lig takımları baskın bir rol oynadı.

Bu listede Barcelona, Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur ve Chelsea de yer aldı.

Real Madrid'den rekor gelir: 1 milyar euroyu aştı! - 3

20 KULÜPTEN 11 MİLYAR EUROLUK GELİR

Çalışmaya dahil edilen 20 kulüp toplamda 11,2 milyar Euro gelir elde etti.

Bu rakam, Deloitte’a göre 2022-23 sezonuna kıyasla %6’lık bir artışı temsil ediyor.

Real Madrid’in 2023-24 sezonu, Wembley’de Borussia Dortmund’u yenerek Şampiyonlar Ligi’ni kazandıkları ve LaLiga’da ikinci sıradaki Barcelona’nın 10 puan önünde şampiyon oldukları bir sezon oldu.

Real Madrid'den rekor gelir: 1 milyar euroyu aştı! - 4

1 milyar Euro’luk gelir, 248 milyon euro maç günü geliri, 316 milyon euro yayın geliri ve 482 milyon euro ticari gelirden oluştu.

Bernabeu Stadyumu’nun yeniden geliştirilmesindeki ilerlemeler, maç günü gelirlerinin bir önceki yıla kıyasla iki katına çıkmasını sağladı.

Real Madrid'den rekor gelir: 1 milyar euroyu aştı! - 5

Real Madrid’in 248 milyon euroluk maç günü geliri, herhangi bir  kulüpten çok daha yüksek. PSG, 170 milyon Euro ile ikinci sırada yer aldı.

Kulübün ticari gelirleri, listedeki diğer rakiplerini geride bırakarak yüzde 19 oranında arttı.

Deloitte, 2025 raporundaki en üst sıradaki iki takım olan Madrid ve City arasındaki farkın, 208 milyon Euro ile bugüne kadarki en büyük fark olduğunu belirtti.

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