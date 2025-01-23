Real Madrid'den rekor gelir: 1 milyar euroyu aştı!
İspanyol devi Real Madrid, 2023-24 sezonunu kapsayan verilere göreyıllık gelirde 1 milyar euroluk geliri aşan ilk futbol kulübü oldu. Çalışmaya dahil edilen 20 kulüp toplamda 11,2 milyar euro gelir elde etti.
Real Madrid, yıllık gelirde 1 milyar euroluk geliri aşan ilk kulüp oldu.
Bu açıklama, Perşembe günü danışmanlık firması tarafından yapıldı.
2023-24 sezonunu kapsayan verilere göre, İspanyol ve Avrupa şampiyonu Real Madrid, 1.045.500.000 Euro gelir elde ederek sıralamanın zirvesinde yer aldı.