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Real Madrid'i bekleyen büyük tehlike: Tarihinde bir ilki yaşayabilir

Real Madrid, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı kötü sonuçların ardından tarihinde ilk kez turnuvada eleme turlarına kalamama riskiyle karşı karşıya. Ayrıca bu sezon deplasmanda 2 maçta da mağlup olan eflatun-beyazlılar, Atalanta'ya kaybetmesi durumunda 23 yıl sonra ilk kez üst üste üç dış saha maçında da yenilgi yaşamış olacak.

Real Madrid'i bekleyen büyük tehlike: Tarihinde bir ilki yaşayabilir - 1

REAL MADRID'İ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

Real Madrid'in bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki konumu giderek daha tehlikeli bir hal alıyor.

Şu ana kadar oynadığı beş maçta sadece 6'sını toplayabilen kulüp, tarihinde ilk kez eleme turlarına kalamama riskiyle karşı karşıya.​

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Real Madrid'i bekleyen büyük tehlike: Tarihinde bir ilki yaşayabilir - 2

La Liga'da liderin sadece bir puan gerisinde yer alan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki sonuçlarıyla sorun yaşıyor. 

Real Madrid'i bekleyen büyük tehlike: Tarihinde bir ilki yaşayabilir - 3

Bu akşam Atalanta ile oynayacak eflatun-beyazlılar, kötü bir rekora imza atmamak için sahaya çıkacak .

Real Madrid'i bekleyen büyük tehlike: Tarihinde bir ilki yaşayabilir - 4

Bu sezon Lille ve Liverpool deplasmanlarından mağlubiyetle dönen Real Madrid, 2001 yılından bu yana üst üste üç deplasman maçını kaybettiği bir dönem yaşamadı. 

Real Madrid'i bekleyen büyük tehlike: Tarihinde bir ilki yaşayabilir - 5

23 YIL SONRA BİR İLKİ YAŞAYABİLİR

Eflatun-beyazlılar Atalanta'ya mağlup olması durumunda 23 yıl sonra bir ilki yaşayacak.

Real Madrid'i bekleyen büyük tehlike: Tarihinde bir ilki yaşayabilir - 6

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeçıktığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 galibiyet yaşayan Real Madrid, 6 puanla 24. sırada yer alıyor.

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