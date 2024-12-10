Real Madrid'i bekleyen büyük tehlike: Tarihinde bir ilki yaşayabilir

REAL MADRID'İ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

Real Madrid'in bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki konumu giderek daha tehlikeli bir hal alıyor.

Şu ana kadar oynadığı beş maçta sadece 6'sını toplayabilen kulüp, tarihinde ilk kez eleme turlarına kalamama riskiyle karşı karşıya.​