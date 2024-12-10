Real Madrid'i bekleyen büyük tehlike: Tarihinde bir ilki yaşayabilir
Real Madrid, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı kötü sonuçların ardından tarihinde ilk kez turnuvada eleme turlarına kalamama riskiyle karşı karşıya. Ayrıca bu sezon deplasmanda 2 maçta da mağlup olan eflatun-beyazlılar, Atalanta'ya kaybetmesi durumunda 23 yıl sonra ilk kez üst üste üç dış saha maçında da yenilgi yaşamış olacak.
REAL MADRID'İ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE
Real Madrid'in bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki konumu giderek daha tehlikeli bir hal alıyor.
Şu ana kadar oynadığı beş maçta sadece 6'sını toplayabilen kulüp, tarihinde ilk kez eleme turlarına kalamama riskiyle karşı karşıya.