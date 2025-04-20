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Real Madrid'in Arda Güler planı ifşa oldu: Ancelotti gidiyor, Xabi Alonso geliyor, milli yıldız ayrılıyor

İspanya La Liga devi Real Madrid'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e elenerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Real Madrid'in Arda Güler planı ifşa oldu: Ancelotti gidiyor, Xabi Alonso geliyor, milli yıldız ayrılıyor - 1

İspanya La Liga'da 1 maç eksiğiyle lider Barcelona'nın 7 puan gerisinde bulunan ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal'e iki maçta da kaybederek organizasyona veda eden Real Madrid için iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

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Real Madrid'in Arda Güler planı ifşa oldu: Ancelotti gidiyor, Xabi Alonso geliyor, milli yıldız ayrılıyor - 2

Dev kulüp için sezon sonunda şampiyonluk gelse dahi teknik direktör Carlo Ancelotti ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Real Madrid'in Arda Güler planı ifşa oldu: Ancelotti gidiyor, Xabi Alonso geliyor, milli yıldız ayrılıyor - 3

İspanya'dan Sport'un haberine göre Real Madrid, İtalyan çalıştırıcı ile yolları ayırdıktan sonra Leverkusen teknik direktörü Xabi Alonso'yu takımın başına getirmek istiyor.

Real Madrid'in Arda Güler planı ifşa oldu: Ancelotti gidiyor, Xabi Alonso geliyor, milli yıldız ayrılıyor - 4

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve kurmaylarının, Xabi Alonso'yu takımın başına getirebilmek için genç yıldız adaylarından birini Leverkusen'e kiralamayı ya da satmayı teklif edeceği kaydedildi.

Real Madrid'in Arda Güler planı ifşa oldu: Ancelotti gidiyor, Xabi Alonso geliyor, milli yıldız ayrılıyor - 5

Haberin devamında bu isimler arasında Arda Güler'in de olduğu ve milli futbolcunun satılması durumunda Real Madrid'İn sözleşmeye geri alma opsiyonunu ekleyeceği ifade edildi.

Real Madrid'in Arda Güler planı ifşa oldu: Ancelotti gidiyor, Xabi Alonso geliyor, milli yıldız ayrılıyor - 6

Ayrıca İspanyol basınında çıkan haberlerde Arda Güler'in, Real Madrid'deki forma süresinden memnun olmadığı ve takımdan ayrılmak istediği öne sürülmüştü.

Real Madrid'in Arda Güler planı ifşa oldu: Ancelotti gidiyor, Xabi Alonso geliyor, milli yıldız ayrılıyor - 7

Bu sezon Real Madrid formasıyla 34 maçta süre alan Güler, 3 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi ve 1233 dakika sahada kaldı.

Real Madrid'in Arda Güler planı ifşa oldu: Ancelotti gidiyor, Xabi Alonso geliyor, milli yıldız ayrılıyor - 8
Real Madrid'in Arda Güler planı ifşa oldu: Ancelotti gidiyor, Xabi Alonso geliyor, milli yıldız ayrılıyor - 9
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