Real Madrid'in Arda Güler planı ifşa oldu: Ancelotti gidiyor, Xabi Alonso geliyor, milli yıldız ayrılıyor
İspanya La Liga devi Real Madrid'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e elenerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
İspanya La Liga'da 1 maç eksiğiyle lider Barcelona'nın 7 puan gerisinde bulunan ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal'e iki maçta da kaybederek organizasyona veda eden Real Madrid için iddiaların ardı arkası kesilmiyor.