Real Madrid'in Arnold teklifi şaşırttı: Ödemek istediği ücret ortaya çıktı
Real Madrid'in Liverpool'un yıldızı Trent-Alexander Arnold’u Ocak ayında transfer etmek için yalnızca 25 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu öne sürüldü. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İngiliz sağ bekin Real Madrid’e transfer olmak istediği kaydedildi.
Liverpool'un yıldızı Trent Alexander-Arnold’un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve bu da İngiliz savunma oyuncusunun Merseyside ekibinden bedelsiz bir şekilde ayrılabileceği anlamına geliyor.
Oyuncu, bu ay itibarıyla İngiltere dışındaki kulüplerle ön sözleşme imzalama hakkına sahip.