NTV.COM.TR

Real Madrid'in Arnold teklifi şaşırttı: Ödemek istediği ücret ortaya çıktı

Real Madrid'in Liverpool'un yıldızı Trent-Alexander Arnold’u Ocak ayında transfer etmek için yalnızca 25 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu öne sürüldü. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İngiliz sağ bekin Real Madrid’e transfer olmak istediği kaydedildi.

Real Madrid'in Arnold teklifi şaşırttı: Ödemek istediği ücret ortaya çıktı - 1

Liverpool'un yıldızı Trent Alexander-Arnold’un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve bu da İngiliz savunma oyuncusunun Merseyside ekibinden bedelsiz bir şekilde ayrılabileceği anlamına geliyor.

Oyuncu, bu ay itibarıyla İngiltere dışındaki kulüplerle ön sözleşme imzalama hakkına sahip.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Real Madrid'in Arnold teklifi şaşırttı: Ödemek istediği ücret ortaya çıktı - 2

LIVERPOOL İLK TEKLİFİ REDDETTİ

İspanyol devi Real Madrid, İngiliz oyuncuyu Ocak ayında transfer etmek için resmi girişimde bulundu. Ancak daha sonra Liverpool'un bu teklifi reddettiği ortaya çıktı.

Bununla birlikte, İspanya'daki birçok haber, Alexander-Arnold’un ise Real Madrid’e transfer olmak istediğini çoktan bildirdiğini öne sürüyor.

Real Madrid'in Arnold teklifi şaşırttı: Ödemek istediği ücret ortaya çıktı - 3

Marca’nın haberine göre,  Madrid'in Alexander-Arnold'u altı ay erken transfer etmek için en fazla 25 milyon euro ödeyebileceği kaydedildi.

Real Madrid’in ilk tercih sağ bek oyuncusu Dani Carvajal, Ekim ayında sezonu kapatan bir diz sakatlığı geçirmişti ve Alexander-Arnold’un ara transferde katılması, hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki şanslarını artırabilir.

Real Madrid'in Arnold teklifi şaşırttı: Ödemek istediği ücret ortaya çıktı - 4

Ancak haberde, Alexander-Arnold’un ara transferde Liverpool'dan ayrılmasının pek muhtemel olmadığı da belirtiliyor.

Real Madrid'in Arnold teklifi şaşırttı: Ödemek istediği ücret ortaya çıktı - 5
DAHA FAZLA GÖSTER