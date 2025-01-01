Real Madrid'in Arnold teklifi şaşırttı: Ödemek istediği ücret ortaya çıktı

Marca’nın haberine göre, Madrid'in Alexander-Arnold'u altı ay erken transfer etmek için en fazla 25 milyon euro ödeyebileceği kaydedildi.

Real Madrid’in ilk tercih sağ bek oyuncusu Dani Carvajal, Ekim ayında sezonu kapatan bir diz sakatlığı geçirmişti ve Alexander-Arnold’un ara transferde katılması, hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki şanslarını artırabilir.