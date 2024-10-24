Real Madridli Vinicius'a ırkçılık yapan dört kişiye tutuklama
İspanya'da Real Madrid'de forma giyen yıldız futbolcu Vinicius Junior'a karşı ırkçı kampanya başlattığı tespit edilen dört kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
29 Eylül'de oynanan Atletico Madrid-Real Madrid maçı öncesinde Brezilyalı yıldız futbolcu Vinicius Junior'u hedef alan nefret içerikli ırkçı bir kampanyayı sosyal medya sitelerinde başlattığı ortaya çıkarılan kişiler hakkında işlem başlatılmıştı.
Junior'a karşı ırkçı kampanya başlattığı tespit edilen dört kişi tutuklandı.