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Real Madridli Vinicius'a ırkçılık yapan dört kişiye tutuklama

İspanya'da Real Madrid'de forma giyen yıldız futbolcu Vinicius Junior'a karşı ırkçı kampanya başlattığı tespit edilen dört kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Real Madridli Vinicius'a ırkçılık yapan dört kişiye tutuklama - 1

29 Eylül'de oynanan Atletico Madrid-Real Madrid maçı öncesinde Brezilyalı yıldız futbolcu Vinicius Junior'u hedef alan nefret içerikli ırkçı bir kampanyayı sosyal medya sitelerinde başlattığı ortaya çıkarılan kişiler hakkında işlem başlatılmıştı.

Junior'a karşı ırkçı kampanya başlattığı tespit edilen dört kişi tutuklandı. 

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Real Madridli Vinicius'a ırkçılık yapan dört kişiye tutuklama - 2

Söz konusu kişilerin nefreti ve ırkçılığı kışkırtmakla suçlandığını açıklayan İspanyol polisi, başka gözaltıların da olabileceğini bildirdi.

Real Madridli Vinicius'a ırkçılık yapan dört kişiye tutuklama - 3

İspanya futbolunda son dönemlerde artan ırkçılık olaylarına karşı önlemler ve yaptırımların artırıldığı gözleniyor.

Real Madridli Vinicius'a ırkçılık yapan dört kişiye tutuklama - 4

Irkçı söylemlere en fazla maruz kalan futbolculardan Vinicius ile bağlantılı iki farklı olayda İspanyol yargısı, geçen haziran ve eylül aylarında dört kişiye hapis, para ve spor müsabakalarından men cezaları vermişti.

Real Madridli Vinicius'a ırkçılık yapan dört kişiye tutuklama - 5
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