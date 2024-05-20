Reklam arası pazarlık: Beşiktaş'ın Mourinho teklifi belli oldu

BİR KEZ DAHA İTALYA'YA GİDECEK

Sabah'ın haberine göre, bu zirveden yaklaşık 2 hafta sonra siyah-beyazlı yöneticiler bu kez İtalya'ya giderek Mourinho ile tekrar masaya oturdu.

Başarılı teknik adam teklife sıcak baktığını ancak başka kulüplerden de kendisine talepler olduğunu belirtti.

Yücel'in bir kez daha İtalya'ya giderek Jose Mourinho ile yüz yüze anlaşma zemini arayacağı kaydedildi.