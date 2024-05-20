Reklam arası pazarlık: Beşiktaş'ın Mourinho teklifi belli oldu
Beşiktaş'ın Jose Mourinho için teklif ettiği rakam belli oldu. Siyah-beyazlıların Portekizli çalıştırıcıya 7 milyon euroluk teklif yaptığı ve Mourinho'nun da bu teklife sıcak baktığı öne sürüldü. Ayrıca Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in anlaşma için tekrar İtalya'ya gideceği kaydedildi..
Beşiktaş'ta ikinci Başkan Hüseyin Yücel, Süper Lig'de oynanan Hatayspor mücadelesinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Yücel, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan teknik direktör Jose Mourinho'yu getirmek istediklerini ve geçtiğimiz ay İstanbul'da yüz yüze bir görüşme gerçekleştirerek, siyah-beyazlı kulübün teklifini ilettiğini söyledi.