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Reklam arası pazarlık: Beşiktaş'ın Mourinho teklifi belli oldu

Beşiktaş'ın Jose Mourinho için teklif ettiği rakam belli oldu. Siyah-beyazlıların Portekizli çalıştırıcıya 7 milyon euroluk teklif yaptığı ve Mourinho'nun da bu teklife sıcak baktığı öne sürüldü. Ayrıca Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in anlaşma için tekrar İtalya'ya gideceği kaydedildi..

Reklam arası pazarlık: Beşiktaş'ın Mourinho teklifi belli oldu - 1

Beşiktaş'ta ikinci Başkan Hüseyin Yücel, Süper Lig'de oynanan Hatayspor mücadelesinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Yücel, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan teknik direktör Jose Mourinho'yu getirmek istediklerini ve geçtiğimiz ay İstanbul'da yüz yüze bir görüşme gerçekleştirerek, siyah-beyazlı kulübün teklifini ilettiğini söyledi.

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Reklam arası pazarlık: Beşiktaş'ın Mourinho teklifi belli oldu - 2

JORGE MENDES ARACI OLDU

Portekizli çalıştırıcı THY'nin yeni reklam filmi için İstanbul'a geldi. Beşiktaş yönetiminin bu haberin ardından Fernando Santos'a da aracılık eden Jorge Mendes vasıtasıyla bir görüşme ayarladığı belirtildi.

Reklam arası pazarlık: Beşiktaş'ın Mourinho teklifi belli oldu - 3

TRANSFER BÜTÇESİ VE GELECEK PLANLARI

Beşiktaş stadının yanında yer alan otelde yapılan zirvede İkinci Başkan Hüseyin Yücel ile beraberindeki yöneticiler 61 yaşındaki teknik direktöre gelecek planları ve transfer bütçesi üzerine bilgiler verdi.

Reklam arası pazarlık: Beşiktaş'ın Mourinho teklifi belli oldu - 4

BİR KEZ DAHA İTALYA'YA GİDECEK

Sabah'ın haberine göre, bu zirveden yaklaşık 2 hafta sonra siyah-beyazlı yöneticiler bu kez İtalya'ya giderek Mourinho ile tekrar masaya oturdu.

Başarılı teknik adam teklife sıcak baktığını ancak başka kulüplerden de kendisine talepler olduğunu belirtti.

Yücel'in bir kez daha İtalya'ya giderek Jose Mourinho ile yüz yüze anlaşma zemini arayacağı kaydedildi.

Reklam arası pazarlık: Beşiktaş'ın Mourinho teklifi belli oldu - 5

7 MİLYON EUROYA SICAK BAKIYOR

Jose Mourinho'nun Roma'da 5 milyon euro yıllık ücret ve ekibi için de 2 milyon euroluk teklife olumlu baktığı da vurgulandı.

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