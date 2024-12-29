Rekor katılım: Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı oldu
Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın başkanlık yarışı verdiği olağanüstü kongre sona erdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Genel Kurul'da Saat 17.00 itibarıyla kapılar kapandı ve oy verme işlemi tamamlandı. Başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel de dahil olmak üzere 13 bin 158 kongre üyesi oy kullandı. Siyah-beyazlılar bu rakamla olağanüstü seçime katılım rekorunu kırdı. Beşiktaş'ta genel kurulda sandıkların kapanmasının ardından oy sayma işlemine geçildi. 25 sandığın tamamının açılmasıyla birlikte 8901 oy toplayan Serdal Adalı, Beşiktaş'ın seçimle gelen 36. başkanı oldu. Başkan adayı Hüseyin Yücel ise rakibi Serdal Adalı'yı tebrik ederek salondan ayrıldı.
Hasan Arat'ın istifası sonrası olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan Beşiktaş yeni başkanını bugün seçiyor.
Siyah-beyazlıların yeni yönetim kurulunun belli olacağı kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı.
Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu.
Başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy verme işlemi başladı.
Ardından saat 17.00'de sona erdi ve kapılar kapandı.