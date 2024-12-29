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Rekor katılım: Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı oldu

Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın başkanlık yarışı verdiği olağanüstü kongre sona erdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Genel Kurul'da Saat 17.00 itibarıyla kapılar kapandı ve oy verme işlemi tamamlandı. Başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel de dahil olmak üzere 13 bin 158 kongre üyesi oy kullandı. Siyah-beyazlılar bu rakamla olağanüstü seçime katılım rekorunu kırdı. Beşiktaş'ta genel kurulda sandıkların kapanmasının ardından oy sayma işlemine geçildi. 25 sandığın tamamının açılmasıyla birlikte 8901 oy toplayan Serdal Adalı, Beşiktaş'ın seçimle gelen 36. başkanı oldu. Başkan adayı Hüseyin Yücel ise rakibi Serdal Adalı'yı tebrik ederek salondan ayrıldı.

Rekor katılım: Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı oldu - 1

Hasan Arat'ın istifası sonrası olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan Beşiktaş yeni başkanını bugün seçiyor.

Siyah-beyazlıların yeni yönetim kurulunun belli olacağı kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu.

Başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy verme işlemi başladı.

Ardından saat 17.00'de sona erdi ve kapılar kapandı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Rekor katılım: Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı oldu - 2

KATILIM REKORU KIRILDI!

Saat 17.00 itibarıyla başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel de dahil olmak üzere 13 bin  158 kongre üyesi oy kullandı.

Siyah-beyazlılar bu rakamla olağanüstü seçime katılım rekorunu kırdı.  

3 Aralık 2023’te yapılan seçimlere 12 bin 152 üye katılım göstermişti.

Rekor katılım: Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı oldu - 3

ADAYLAR EL ELE GENEL KURULU SELAMLADI

Genel kurulda oy sayma işlemlerine geçilirken, tribünlerde yer alan genel kurul üyeleri ‘Adalı, Yücel el ele, hep beraber tribüne’ şeklinde tempo tuttu.

Genel kurul üyelerinin tezahüratlarının ardından iki başkan adayı salonun ortasında bir araya geldi.

İki başkan adayı el ele tribünlerin önüne gelirken, bu hareket salonda büyük alkış aldı.

Rekor katılım: Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı oldu - 4

SERDAL ADALI BEŞİKTAŞ'IN BAŞKANI OLDU

Şu ana kadar açılan 17 sandıkta 5516 oy toplayan Serdal Adalı, resmi olmayan sonuçlara göre Beşiktaş'ın seçilmiş 36. başkanı oldu.

Beşiktaş'ta görev yapan son 5 başkan, olağanüstü seçimli genel kurul sonucunda göreve geldi.

HÜSEYİN YÜCEL SALONDAN AYRILDI

Başkan adayı Hüseyin Yücel ise rakibi Serdal Adalı'yı tebrik ederek salondan ayrıldı.

Rekor katılım: Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı oldu - 5

İLK SANDIK SONUÇLARI

1. SANDIK;

Serdal Adalı: 281

Hüseyin Yücel: 148

2. SANDIK;

Serdal Adalı: 298

Hüseyin Yücel: 124

3. SANDIK;

Serdal Adalı: 290

Hüseyin Yücel: 168

Rekor katılım: Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı oldu - 6

4. SANDIK;

Serdal Adalı: 286 

Hüseyin Yücel: 145

5. SANDIK;

Serdal Adalı: 313

Hüseyin Yücel: 120

6. SANDIK

Serdal Adalı: 274

Hüseyin Yücel: 125

Rekor katılım: Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı oldu - 7

7. SANDIK

Serdal Adalı: 314

Hüseyin Yücel: 135

8. SANDIK

Serdal Adalı: 335

Hüseyin Yücel: 139

9. SANDIK

Serdal Adalı: 304

Hüseyin Yücel: 163

Rekor katılım: Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı oldu - 8

10. SANDIK

Serdal Adalı: 348

Hüseyin Yücel: 113

11. SANDIK

Serdal Adalı: 328

Hüseyin Yücel: 131

12. SANDIK

Serdal Adalı: 348

Hüseyin Yücel 137

13. SANDIK

Serdal Adalı: 315

Hüseyin Yücel: 119

Rekor katılım: Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı oldu - 9

14. SANDIK

Serdal Adalı: 319

Hüseyin Yücel: 136

15. SANDIK

Serdal Adalı: 381 

Hüseyin Yücel: 123

16. SANDIK

Serdal Adalı: 386

Hüseyin Yücel: 128

17. SANDIK

Serdal Adalı:399

Hüseyin Yücel: 139

Rekor katılım: Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı oldu - 10

18. SANDIK

Serdal Adalı: 360

Hüseyin Yücel: 172 

19. SANDIK

Serdal Adalı: 409

Hüseyin Yücel: 161

20. SANDIK

Serdal Adalı: 413

Hüseyin Yücel: 191

Rekor katılım: Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı oldu - 11

21. SANDIK

Serdal Adalı: 418

Hüseyin Yücel: 188

22. SANDIK

Serdal Adalı: 459

Hüseyin Yücel: 137

23. SANDIK

Serdal Adalı: 415

Hüseyin Yücel: 157

24. SANDIK

Serdal Adalı: 464

Hüseyin Yücel: 158

25. SANDIK

Serdal Adalı: 447

Hüseyin Yücel: 177

Rekor katılım: Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı oldu - 12

TOPLAM 24 SANDIK AÇILDI

Serdal Adalı: 8901

Hüseyin Yücel:  3637

Toplam Açılan Sandık: 24/25

Rekor katılım: Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı oldu - 13

SERDAL ADALI'NIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç

Rekor katılım: Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı oldu - 14

Genel kurulda ilk olarak Serdal Adalı konuşmasını yaptı.

Beşiktaş’ın son 1 senede tarihinde görülmemiş şekilde borçlandırıldığını belirten Adalı, “Beşiktaş Kulübü’nün kapısından içeri girdiğim günlerde ne hissediyorsam, bugün de aynı heyecan ve coşkuyla buradayım. Kulübümüzün en zor zamanında bu yüce makama adayım. Bugün burada, görevden ayrılan Beşiktaş başkanının kendi ifadesiyle, ona karşı yapılan bir kalkışmanın sonucunda toplanmış bulunuyoruz. Geldiğimiz noktada Beşiktaş’ımız tarihinde görülmemiş şekilde 1 senede 100 milyon Euro borçlandırılmıştır. Önümüzdeki 3 sene boyunca Beşiktaş’ımızın kasasına girecek bütün gelirleri hoyratça israf edilmiştir. İşte son 1 yıldaki rezaletlere neden olanlar ya bu yüce makamı kaçarcasına bırakmış ya da Beşiktaş’a verdikleri zarara rağmen ‘Hodri meydan’ diyerek Beşiktaş başkanlık makamına aday olmuştur. Beşiktaş adını kayyum ile birlikte ananların bu camiada yeri yoktur” diye konuştu.

Rekor katılım: Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı oldu - 15

"BEŞİKTAŞ VE BEŞİKTAŞLILAR BİR DAHA KANDIRILAMAYACAK"

Beşiktaş’ı yeniden ayağa kaldırmak için aday olduğunu dile getiren Serdal Adalı, “Bugünden itibaren bir daha sizi kimse kandıramayacak. Karşınızda Beşiktaş ile yatıp Beşiktaş ile kalkan bir başkan olacak. O futbolcuyu ben aldım, öbürünü almadım; şunu yapacaktım izin vermediler, bunu dedim dinlemediler devri kapanmıştır. 2’nci başkanlık döneminde bu vahim tabloyu yaratan, kendi ifadesiyle Beşiktaş’a verilen zararın karşısında duramayan bir aday, Beşiktaş’ımıza nasıl liderlik edecek. Yıllardır Beşiktaş’ımızın hakkını yiyen, Beşiktaş ile uğraşan yapılarla nasıl mücadele edecek. Artık bitti, merak etmeyin. Algılarla, masallarla Beşiktaş’a başkan seçmenin sonuçlarını hep birlikte en acı haliyle yaşadık. Beşiktaş ve Beşiktaşlılar bir daha kandırılmayacak. Ben Beşiktaş’ı ayağa kaldırmak ve Beşiktaş camiasına yapılan haksızlıkların karşısında durmak için aday oldum. Camiamızı yeniden bir araya getireceğiz” dedi.

Rekor katılım: Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı oldu - 16

ADALI'DAN TRANSFER VAADİ

Devre arasında yapacakları transferlerin sponsorluklarla gerçekleştirileceğini, kulübün kasasından para çıkmayacağını söyleyen Adalı, şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle son 1 senede kaybettiğimiz güven ortamını yeniden inşa edeceğiz. İtibarımızı yeniden kazanacağız. Başarılı günlere en kısa sürede geri döneceğiz. Biz istikrar adına 3,5 yıllık bir yol haritasıyla geliyoruz. 4 yıldır Kasım ayında havlu atan futbol takımızı yeniden inşa etmek için bütün planlarımız hazır. Takımımızın eksik ve ihtiyaçlarını biliyoruz. Yapmamız gereken takviyeler ve atacağımız adımlar hazır. Ara transferde yapacağımız transferler, sponsor desteğiyle kasamızdan 1 kuruş çıkmadan yapılacak. Scouting konusunda dünya çapında bir futbol aklı, Beşiktaş’a gelmek için bizim göreve başlamamızı bekliyor. Mayıs ayına kadar yapılması gereken 50 milyon Euro’luk bir ödemeyi de kendi kaynaklarımızla yapacağız. Orta ve uzun vadede ise amacımız, kendi ayakları üzerinde duracak bir Beşiktaş yaratmak. Sizlerin teveccühüyle de yarın sabahtan itibaren bu Beşiktaş’ı inşa etmeye başlayacağız.”

Rekor katılım: Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı oldu - 17

Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel, olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi öncesi yaptığı açıklamada, “Bugün burada olmayanların yükünü daha fazla taşımak istemiyorum” dedi.

Yönetimde olduğu süreçte haksız eleştirilerle karşılaştığını dile getiren Yücel, “Kıymetli Beşiktaşlılar, benim için geçmişin devamı, hain, darbeci dediler. Çok içime attım, üzüldüm ama karşılık vermedim. Çünkü çok iyi biliyorum, bunlar sadece seçim kazanmak için tutundukları bir söz. Bunları söyleyenleri çok yakından tanıyorum. Onlara soruyorum acaba gerçekten böyle mi düşünüyorlar? Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Bir Beşiktaş sevdalısı olarak bu sözleri hak ettim mi? Ben Beşiktaş’ı sevmekten, menfaatlerini korumaktan başka bir şey yapmadım. Hatasız mıyım? Tabii ki hayır. İlla ki hatam olmuştur. Hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ancak şundan eminim, benim Beşiktaş’a tek bir yanlışım dahi olmadı, olamaz. Bu yüzden bugün alnım açık, dimdik karşınızdayım. Aranızda rahatça dolaşıp elinizi sıkabiliyorum. Bugün burada olmayanların yükünü daha fazla taşımak istemiyorum” şeklinde konuştu.

Rekor katılım: Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı oldu - 18

“BEŞİKTAŞ FAİZ YÜKÜNÜ TAŞIMADAN BANKALAR BİRLİĞİ’NDEN ÇIKACAK”

Kulübün en büyük sorunlarından bir tanesi olan bankalar birliği hakkında da konuşan Yücel, “Bizim ayrıca Bankalar Birliği gibi bir de derdimiz var. Bunun için planımız belli. Yaklaşık 15 günlük kısa bir sürede biri eski başkanımız 6 isimle görüştük. 12 milyon Euro’nun sözünü aldık. Ben inanıyorum ve göreceksiniz. 45 kişiyle de anlaşma sağlanacak. Beşiktaş faiz yükünü taşımadan Bankalar Birliği’nden çıkacak. Nasıl mı bu kadar eminim? Para, güvene gelir” diye konuştu.

Rekor katılım: Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı oldu - 19

“ÜMRANİYE’NİN HAVASI ÇOK DEĞİŞECEK”

Göreve yeniden gelmesi durumunda sistematik olarak çalışacaklarını aktaran başkan adayı Hüseyin Yücel, “Mevlana’nın güzel bir sözü var, ‘Dün, dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım’ diye. Lütfen herkes kulağını iyi açsın, dinlesin, söyleyeyim. Ne mi yapacağım? Sadece icraat. Nedir bunlar? Dün 5 adımda açıkladım, hatırlatayım. Az önce anlattım, gelir ekosistemimiz en önemli adımımız. İkinci adımımız sportif yapılanma olacak. Göreve gelir gelmez hemen futbol takımı için kolları sıvıyoruz. Eksikleri çok iyi biliyoruz. Hoca konusunu, takviyeleri hemen çözüyoruz. Gidecek oyuncularımız için planlarımız belli. Bir Futbol İcra Kurulu oluşturdum. Bu sistemi daha önce de çok defa anlattım. Ümraniye’nin havası çok değişecek. Bu sadece parayla olabilecek bir şey değil, aynı zamanda sportif akıl becerisidir. Amatör branşlarda da bu aklı kullanacağız. Basketbolda, voleybolda, hentbolda, tekvandoda ve tüm branşlarda armamızı zirveye taşımak için canla başla çalışacağız. Yeni sponsorluklarımızın çoğu, amatör branşlarımızı destekliyor” şeklinde konuştu.

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