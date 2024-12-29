Rekor katılım: Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı oldu

Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel, olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi öncesi yaptığı açıklamada, “Bugün burada olmayanların yükünü daha fazla taşımak istemiyorum” dedi.



Yönetimde olduğu süreçte haksız eleştirilerle karşılaştığını dile getiren Yücel, “Kıymetli Beşiktaşlılar, benim için geçmişin devamı, hain, darbeci dediler. Çok içime attım, üzüldüm ama karşılık vermedim. Çünkü çok iyi biliyorum, bunlar sadece seçim kazanmak için tutundukları bir söz. Bunları söyleyenleri çok yakından tanıyorum. Onlara soruyorum acaba gerçekten böyle mi düşünüyorlar? Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Bir Beşiktaş sevdalısı olarak bu sözleri hak ettim mi? Ben Beşiktaş’ı sevmekten, menfaatlerini korumaktan başka bir şey yapmadım. Hatasız mıyım? Tabii ki hayır. İlla ki hatam olmuştur. Hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ancak şundan eminim, benim Beşiktaş’a tek bir yanlışım dahi olmadı, olamaz. Bu yüzden bugün alnım açık, dimdik karşınızdayım. Aranızda rahatça dolaşıp elinizi sıkabiliyorum. Bugün burada olmayanların yükünü daha fazla taşımak istemiyorum” şeklinde konuştu.