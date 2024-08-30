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Rekor tazeledi: Fenerbahçe Alanyaspor'u 3 golle geçti

Fenerbahçe, Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Alanyaspor'u Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun golleriyle 3-0 mağlup etti ve puanını 10'a yükseltti. Öte yandan sarı-lacivertliler ligdeki yenilmezlik serisini 31 maça çıkartarak kendi rekorunu egale etti.

Rekor tazeledi: Fenerbahçe Alanyaspor'u 3 golle geçti - 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında sahasında Alanyaspor'u konuk etti.

Sarı-lacivertliler Dusan Tadic'in 43 ve 65. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. 67. dakikada sahneye çıkan Edin Dzeko ise farkı 3'e çıkararak maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

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Rekor tazeledi: Fenerbahçe Alanyaspor'u 3 golle geçti - 2

Jose Mourinho'nun öğrencileri bu sonuçla birlikte milli araya 3 puanı alarak gitti.

Rekor tazeledi: Fenerbahçe Alanyaspor'u 3 golle geçti - 3

KENDİ REKORUNU EGALE ETTİ

Süper Lig'de 30 maçla devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte seriyi 31 maça çıkararak 1964-1965 yılları arasında kırdığı kulüp tarihinin rekorunu egale etti.

Rekor tazeledi: Fenerbahçe Alanyaspor'u 3 golle geçti - 4

EN UZUN SERİSİNİ YAŞIYOR

Fenerbahçe formasıyla oynadığı son beş lig maçında da ağları havalandıran Edin Dzeko, Süper Lig kariyerinin en uzun serisini yaşıyor.

Rekor tazeledi: Fenerbahçe Alanyaspor'u 3 golle geçti - 5

30 AĞUSTOS COŞKUYLA KUTLANDI

Fenerbahçe Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı karşılaşma öncesinde coşkuyla kutladı.

Her iki kale arkası tribünde dev Türk bayrakları, Fenerium tribününde de Atatürk bayrağı açılırken, taraftarlar marşlarla zafer coşkusu yaşadı.

Ayrıca Fenerium tribününün altında eski Türk devletlerinin bayrakları yer aldı.

Ayrıca Fenerbahçe oyuncuları maç öncesi üzerinde ''Bir Milletin Kurtuluş ve Varoluş Zaferinin 102. Yıl Dönümü Kutlu Olsun'' yazılı pankart taşıdı.

Rekor tazeledi: Fenerbahçe Alanyaspor'u 3 golle geçti - 6
Rekor tazeledi: Fenerbahçe Alanyaspor'u 3 golle geçti - 7
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