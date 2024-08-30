Rekor tazeledi: Fenerbahçe Alanyaspor'u 3 golle geçti

30 AĞUSTOS COŞKUYLA KUTLANDI

Fenerbahçe Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı karşılaşma öncesinde coşkuyla kutladı.

Her iki kale arkası tribünde dev Türk bayrakları, Fenerium tribününde de Atatürk bayrağı açılırken, taraftarlar marşlarla zafer coşkusu yaşadı.

Ayrıca Fenerium tribününün altında eski Türk devletlerinin bayrakları yer aldı.

Ayrıca Fenerbahçe oyuncuları maç öncesi üzerinde ''Bir Milletin Kurtuluş ve Varoluş Zaferinin 102. Yıl Dönümü Kutlu Olsun'' yazılı pankart taşıdı.