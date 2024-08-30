Rekor tazeledi: Fenerbahçe Alanyaspor'u 3 golle geçti
Fenerbahçe, Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Alanyaspor'u Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun golleriyle 3-0 mağlup etti ve puanını 10'a yükseltti. Öte yandan sarı-lacivertliler ligdeki yenilmezlik serisini 31 maça çıkartarak kendi rekorunu egale etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında sahasında Alanyaspor'u konuk etti.
Sarı-lacivertliler Dusan Tadic'in 43 ve 65. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. 67. dakikada sahneye çıkan Edin Dzeko ise farkı 3'e çıkararak maçın sonucunu da belirlemiş oldu.