Rennes-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi B Grubu)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam Fransa'nın köklü ekibi Rennes karşısında galibiyet arayacak. UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının ilk haftasında Dinamo Kiev'i sahasında 2-1 yenen Fenerbahçe, bu akşam Rennes karşısında da kazanıp gruplarda avantaj elde etmek istiyor. Peki, Rennes-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?