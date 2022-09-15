Rennes-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i (UEFA Avrupa Ligi)

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ'NDE 130. MAÇI

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 130. maçına çıkacak.



Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 129 müsabakada 56 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.



Fenerbahçe rakip filelere 179 gol gönderirken, kalesinde 163 gol gördü.



Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 75 maça çıktı. Bu müsabakalarda 38 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 107 gol atarken, 72 gol yedi.