Rıdvan Dilmen: Bu sezon maçlarda 2 tane çok büyük sürpriz oldu
Şampiyonluk yarışı ve Galatasaray'ın Sivasspor maçı hakkında konuşan eski futbolcusu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Bu sezon bence 2 tane çok büyük sürpriz oldu. Birisi Galatasaray'ın Hatayspor'a karşı puan kaybı yaşaması. Diğeri de Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı." ifadelerini kullandı.
Eski futbolcusu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışı ve Galatasaray'ın Sivasspor maçı hakkında açıklamalarda bulundu.
HT Spor'da konuşan Dilmen, "Bu sezon bence 2 tane çok büyük sürpriz oldu. Birisi Galatasaray'ın Hatayspor'a karşı puan kaybı yaşaması. Diğeri de Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı." dedi.