NTV.COM.TR

Rıdvan Dilmen: Bu sezon maçlarda 2 tane çok büyük sürpriz oldu

Şampiyonluk yarışı ve Galatasaray'ın Sivasspor maçı hakkında konuşan eski futbolcusu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Bu sezon bence 2 tane çok büyük sürpriz oldu. Birisi Galatasaray'ın Hatayspor'a karşı puan kaybı yaşaması. Diğeri de Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen: Bu sezon maçlarda 2 tane çok büyük sürpriz oldu - 1

Eski futbolcusu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışı ve Galatasaray'ın Sivasspor maçı hakkında açıklamalarda bulundu. 

HT Spor'da konuşan Dilmen,  "Bu sezon bence 2 tane çok büyük sürpriz oldu. Birisi Galatasaray'ın Hatayspor'a karşı puan kaybı yaşaması. Diğeri de Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı." dedi. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

Rıdvan Dilmen: Bu sezon maçlarda 2 tane çok büyük sürpriz oldu - 2

Dilmen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çantada keklik gözüken bir maçtı. Galatasaray'ın işi sıkı tutması lazım. Sivasspor da biliyor ki onun rakibi Galatasaray değil. Bir gerçek var ki; bu maç 3 gün 3 gece de oynansa Galatasaray, Sivasspor'u yenerdi."

Rıdvan Dilmen: Bu sezon maçlarda 2 tane çok büyük sürpriz oldu - 3

"Galatasaray, Hatayspor maçındaki benzer puan kaybını Bodrum FK maçında da yapabilirdi. Müthiş bir konsantrasyon kaybı vardı"

Rıdvan Dilmen: Bu sezon maçlarda 2 tane çok büyük sürpriz oldu - 4

"Galatasaray'daki gidişata Beşiktaş mağlubiyetinden sonra baktığımız zaman maçların ilk bölümündeki dilimlerini çok yüksek tempo ile oynuyorlar"

DAHA FAZLA GÖSTER