Rıdvan Dilmen: Bu sezon maçlarda 2 tane çok büyük sürpriz oldu

Dilmen sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çantada keklik gözüken bir maçtı. Galatasaray'ın işi sıkı tutması lazım. Sivasspor da biliyor ki onun rakibi Galatasaray değil. Bir gerçek var ki; bu maç 3 gün 3 gece de oynansa Galatasaray, Sivasspor'u yenerdi."