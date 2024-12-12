Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: Dış etkenlerle kavga etmekten takımın yapısını oturtamadılar
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi. Sarı lacivertlilerin eski futbolcusu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen maçın ardından "Yöneticilerle, Jose Mourinho dış etkenlerle kavga etmekten takımın yapısını oturtamadılar. Planlamayı oturtamadılar." ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında sahasındaki ilk yenilgisini yaşadı.
Sarı lacivertlilerin eski futbolcusu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen HT Spor'da maçı değerlendirdi.
Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"En büyük problem Ferdi'nin plansız programsız şekilde gitmesi oldu. Ferdi gidince herkesin yeri oynadı takımda. 6 puan gerideykenden bahsetmiyorum. Sol bekin kalmadı. Mesela ben Ferdi'nin gideceğini Mayıs'ta gördüm. Bazı bölgeler de yoğunluk varken, bazı bölgeler de eksiklik görüyorum."