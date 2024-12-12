NTV.COM.TR

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: Dış etkenlerle kavga etmekten takımın yapısını oturtamadılar

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi. Sarı lacivertlilerin eski futbolcusu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen maçın ardından "Yöneticilerle, Jose Mourinho dış etkenlerle kavga etmekten takımın yapısını oturtamadılar. Planlamayı oturtamadılar." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: Dış etkenlerle kavga etmekten takımın yapısını oturtamadılar - 1

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında sahasındaki ilk yenilgisini yaşadı.

Sarı lacivertlilerin eski futbolcusu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen HT Spor'da maçı değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"En büyük problem Ferdi'nin plansız programsız şekilde gitmesi oldu. Ferdi gidince herkesin yeri oynadı takımda. 6 puan gerideykenden bahsetmiyorum. Sol bekin kalmadı. Mesela ben Ferdi'nin gideceğini Mayıs'ta gördüm. Bazı bölgeler de yoğunluk varken, bazı bölgeler de eksiklik görüyorum."


SPOR&SKOR HABERLERİ

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: Dış etkenlerle kavga etmekten takımın yapısını oturtamadılar - 2

"Her şey tamam ama bana Oğuz Aydın'ı anlatamazsın. Ne Ali Bey anlatabilir, ne futbolu bilen Acun Bey anlatabilir, ne de Mourinho anlatabilir. Oğuz Aydın'ın UEFA listesinde olmaması böylesine maçlarda büyük rezalettir. Gerçekten büyük rezalettir. Beşiktaş maçında oynamadı mı Oğuz? Bir hafta önce attı mı? Daha önceki hafta gol attı mı?"


Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: Dış etkenlerle kavga etmekten takımın yapısını oturtamadılar - 3

"Aslında Samet'le ilgili de Mourinho'nun kafasında bir şey yoktu. Niye Samet'i 2-3 maçtır banko oynatıyorsan, sezon başında terkettin? Kaldı ki o kadar iyi tanıyorsun ki, Avrupa Şampiyonası'nda oynadı. Yöneticilerle, Jose Mourinho dış etkenlerle kavga etmekten takımın yapısını oturtamadılar. Planlamayı oturtamadılar."

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: Dış etkenlerle kavga etmekten takımın yapısını oturtamadılar - 4

"Fenerbahçe'nin maksimum 55-60 dakikalık gücü var. Jose Mourinho, Fenerbahçe'yle çok erken anlaştı. Henüz haziran aylarında anlaştı. Elinde 99 puan almış bir takım var. Bir de siz takviyeler yapıyorsanız, Ferdi'yi kaybedecekken bir tane de sol bek alayım demiyorsanız... Fenerbahçe'nin en büyük sorunu 1. bölgeden 3. bölgeye geçemiyor."

DAHA FAZLA GÖSTER