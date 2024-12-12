Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: Dış etkenlerle kavga etmekten takımın yapısını oturtamadılar

"Her şey tamam ama bana Oğuz Aydın'ı anlatamazsın. Ne Ali Bey anlatabilir, ne futbolu bilen Acun Bey anlatabilir, ne de Mourinho anlatabilir. Oğuz Aydın'ın UEFA listesinde olmaması böylesine maçlarda büyük rezalettir. Gerçekten büyük rezalettir. Beşiktaş maçında oynamadı mı Oğuz? Bir hafta önce attı mı? Daha önceki hafta gol attı mı?"





