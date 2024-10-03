Rigas FS(RFS)-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Letonya ekiplerinden Rigas FS (RFS) takımıyla heyecan dolu maça çıkacak. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında PAOK'u 3-1 yenerek gruplara 3 puanla başlayan Galatasaray, bu akşam deplasmanda RFS'yi yenip gruplarda avantajını sürdürmek istiyor. Peki, Rigas FS(RFS)-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Letonya temsilcisi Rigas FS (RFS) ile mücadele edecek. Bu sezon yeni formatıyla düzenlenen Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, RFS'yi deplasmanda yenerek gruplarda üst sıradaki yerini korumayı hedefliyor. Peki, Rigas FS(RFS)-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?