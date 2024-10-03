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Rigas FS(RFS)-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Letonya ekiplerinden Rigas FS (RFS) takımıyla heyecan dolu maça çıkacak. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında PAOK'u 3-1 yenerek gruplara 3 puanla başlayan Galatasaray, bu akşam deplasmanda RFS'yi yenip gruplarda avantajını sürdürmek istiyor. Peki, Rigas FS(RFS)-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rigas FS(RFS)-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 1

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Letonya temsilcisi Rigas FS (RFS) ile mücadele edecek. Bu sezon yeni formatıyla düzenlenen Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, RFS'yi deplasmanda yenerek gruplarda üst sıradaki yerini korumayı hedefliyor. Peki, Rigas FS(RFS)-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Rigas FS(RFS)-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 2

RFS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile karşılaşacak.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Rigas FS(RFS)-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 3

GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NDE 5. SIRADA

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ekip, bu sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hedefiyle başladı. Yenilenen formatta 36 takımlı grup aşamasında yer alabilmek için play-off oynamak zorunda kalan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys'u geçemedi.

Galatasaray, yeni formatıyla düzenlenen "Kupa 2"deki ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta maçlarını galibiyetle tamamlayan 13 takım arasında averajla 5. sırada yer aldı.

Letonya 1. Futbol Ligi'nde (Virsliga) geçen sezonu şampiyon tamamlayarak tarihinde ikinci kez mutlu sona ulaşan RFS ise UEFA Avrupa Ligi'ne Romanya temsilcisi FCSB'ye 4-1 yenilerek başladı.

Rigas FS(RFS)-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 4

KALEYİ GÜNAY KORUYACAK

Galatasaray'ın kalesini tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç koruyacak.

Takım kaptanı Fernando Muslera, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. Cezasının ilk maçını PAOK müsabakasında çeken Uruguaylı kaleci, RFS karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

Muslera'nın yokluğunda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yapacak. 33 yaşındaki file bekçisi, 3-1 kazanılan PAOK maçında yaptığı kritik kurtarışlarla kalesinde güven vermişti.

Rigas FS(RFS)-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 5

4 İSİM KARŞILAŞMADA YOK

Galatasaray'da sakatlığı süren Hakim Ziyech ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai, RFS'ye karşı sahaya çıkamayacak.

Fas Milli Takımı'nın eylül ayı başında Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Ziyech, henüz sakatlığını atlatamadı. Genç futbolcular Eyüp ve Gökdeniz ile yeni transfer Sallai ise isimleri UEFA listesine verilmediği için bu akşamki karşılaşmada görev yapamayacak.

Rigas FS(RFS)-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 6

KADRO DEĞERİ FARKI ÇOK BÜYÜK

Galatasaray, güncel kadro değeri bakımından farklı şekilde RFS'nin önünde yer alıyor.

Transfermarkt verilerine göre sarı-kırmızılı ekip, 288 milyon avroluk değeriyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki 36 takım arasında 7. sırada yer aldı. RFS ise 9.4 milyon avroluk değeriyle son sırada bulunuyor.

Rigas FS(RFS)-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 7

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8 maçlık fikstürü şöyle:

1. hafta: Galatasaray-PAOK (Yunanistan): 3-1

2. hafta: RFS (Letonya)-Galatasaray

3. hafta: Galatasaray-Eifsborg (İsveç)

4. hafta: Galatasaray-Tottenham (İngiltere)

5. hafta: AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray

6. hafta: Malmö (İsveç)-Galatasaray

7. hafta: Galatasaray-Dinamo Kiev (Ukrayna)

8. hafta: Ajax (Hollanda)-Galatasaray

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