Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları başlıyor: A Milli Kadın Takımı ilk maçında İran ile karşı karşıya geliyor

RESMİ AÇILIŞ 7 KASIM'DA

Organizasyonun resmi açılış töreni ise 7 Kasım'da Al-Janadriyah Hipodromu'nda yapılacak. İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) bağlı bir kuruluş olan İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSA) tarafından dört yılda bir düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nın 6'ncısı, başkent Riyad'da 7-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yerine ertelemeli olarak 2022 yılında Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'na 54 ülke sporcuları katılırken, başkent Riyad'da yapılacak 6. İslami Dayanışma Oyunları'na 57 ülkenin katılması bekleniyor.