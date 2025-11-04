Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları başlıyor: A Milli Kadın Takımı ilk maçında İran ile karşı karşıya geliyor

TÜRKİYE HANGİ BRANŞLARDA YER ALACAK?
Türkiye adına Riyad'da 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya kovalayacak ay-yıldızlı sporcular şöyle:
Atletizm: Kayhan Özer, Mustafa Kemal Ay, Mikdat Sevler, Mehmet Çelik, Salih Teksöz, Batuhan Altıntaş, İsmail Nezir, Berke Akçam, Ramazan Baştuğ, Mazlum Demir, Salih Korkmaz, Halil Yılmazer, Özkan Baltacı, Ömer Şahin, Yasir Kuduban, Bahar Yıldırım, Simay Özçiftçi, Beyzanur Seylan, Cansu Nimet Sayın, Tuğba Yenigün, Sıla Koloğlu, Edibe Yağız, Eda Tuğsuz, Esra Türkmen, Deniz Sivridemir, Özlem Becerek, Emel Dereli, Buse Arıkazan Çağlayan, Demet Parlak
Para Atletizm: Abdulkadir Kaynarca, Hamid Haydari, Muhammed Khalvandi, Muhsin Kaedi
Basketbol (3x3) erkekler: Doğan Bozveli, Gökbay Gök, Yusuf Bayrak, Hüseyin Emir Seviğ
Basketbol (3x3) kadınlar: Ceren Akpınar, Damla Gezgin, Selin Rachel Gül, Selen İrem Baş
Boks: Rabia Topuz, Ayşen Taşkın, Ece Asude Ediz, Evin Erginoğuz, Berfin Kabak, Semih Gümüş, Necat Ekinci, Sultan Osmanlı
Eskrim: Ceren Cebe, Aleyna Ertürk, Zülal Can, Doruk Erolçevik, Kıvanç Kırtay, Alara Atmaca, Furkan Yaman, Candeniz Berrak, Enes Talha Kalender, Nisanur Erbil, Nil Güngör, İrem Güner
E-spor: Emre Öztürk
Güreş: Ekrem Öztürk, Mustafa Safa Yıldırım, Yunus Emre Başar, Doğan Kaya, Beytullah Kayışdağ, Fatih Bozkurt, Yusuf Demir, Ahmet Duman, Fazlı Eryılmaz, Ahmet Yağan, Süleyman Karadeniz, Hakan Büyükçıngıl, Zehra Demirhan, Zeynep Yetgil, Elvira Süleyman, Selvi İlyasoğlu, Nesrin Baş, Elmira Yasin
Halter: Gamze Altun, Cansel Özkan, Aysel Özkan, Nuray Güngör, Sara Yenigün, Burak Aykun, Muhammed Furkan Özbek, Kaan Kahriman, Yusuf Fehmi Genç, Muhammed Emin Burun
Para halter: Besra Duman, Sibel Çam, Faruk Öztürk, Abdullah Kayapınar
Hentbol kadınlar: Sude Karademir, Ceyhan Coşkunsu, Betül Yılmaz, Sude Çifci, Ümmügülsüm Bedel, Sümeyye Durdu, Halime Tuana Arslan, Ceren Demirçelen, Melike Kasapoğlu, Buğu Sönmez, Gülcan Tügel, Edanur Burhan, Seval Bozova, Zeynep Nur Kapaklıkaya, Sinem Vatan Güney, Açelya Kaya
Ju-jitsu: Mert Özmen, Hasibe Eylül Elmas