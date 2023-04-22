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Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Grekoromen Avrupa Güreş Şampiyonası final maçı kanal bilgisi)

2023 Avrupa Güreş Şampiyonası hız kesmeden devam ediyor. Rıza finalde Azerbaycan’lı Sabah Saleh Sharıatı ile karşısında 12. Şampiyonluk için mindere çıkacak. Peki, Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Grekoromen Avrupa Güreş Şampiyonası final maçı kanal bilgisi) - 1

Grekoromen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üç sporcu finale yükseldi. Finale kalmayı başaran isimlerden biri de ağır sıklette güreşen milli sporculardan Rıza Kayaalp oldu. Kayaalp, 12. kez Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyor.



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Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Grekoromen Avrupa Güreş Şampiyonası final maçı kanal bilgisi) - 2

FİNAL MAÇI BİLGİLERİ

55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler sonucunda Rıza Kayaalp, Ali Cengiz ve Adem Burak Uzun altın, Yunus Emre Başar ve Mehmet Çeker bu akşam TSİ saatiyle 19:00'da madalya için mindere çıkacaklar.

Avrupa Güreş Şampiyonası TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı izlenebiliyor.

Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Grekoromen Avrupa Güreş Şampiyonası final maçı kanal bilgisi) - 3

5 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR

Kariyerinde ayrıca 5 dünya şampiyonluğu bulunan Rıza, Türk sporcular arasında en fazla Avrupa ve dünya şampiyonluğu yaşayan güreşçi unvanına sahip.


Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Grekoromen Avrupa Güreş Şampiyonası final maçı kanal bilgisi) - 4

Grekoromen stilde mücadele eden Rıza, Hırvatistan'da düzenlenecek organizasyonda altın madalya kazanması halinde 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus sporcu Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak olacak.

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