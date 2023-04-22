Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Grekoromen Avrupa Güreş Şampiyonası final maçı kanal bilgisi)

Grekoromen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üç sporcu finale yükseldi. Finale kalmayı başaran isimlerden biri de ağır sıklette güreşen milli sporculardan Rıza Kayaalp oldu. Kayaalp, 12. kez Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyor.





