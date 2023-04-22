Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Grekoromen Avrupa Güreş Şampiyonası final maçı kanal bilgisi)

Grekoromen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üç sporcu finale yükseldi. Finale kalmayı başaran isimlerden biri de ağır sıklette güreşen milli sporculardan Rıza Kayaalp oldu. Kayaalp, 12. kez Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyor.
55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler sonucunda Rıza Kayaalp, Ali Cengiz ve Adem Burak Uzun altın, Yunus Emre Başar ve Mehmet Çeker bu akşam TSİ saatiyle 19:00'da madalya için mindere çıkacaklar.
Avrupa Güreş Şampiyonası TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı izlenebiliyor.
Kariyerinde ayrıca 5 dünya şampiyonluğu bulunan Rıza, Türk sporcular arasında en fazla Avrupa ve dünya şampiyonluğu yaşayan güreşçi unvanına sahip.
Grekoromen stilde mücadele eden Rıza, Hırvatistan'da düzenlenecek organizasyonda altın madalya kazanması halinde 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus sporcu Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak olacak.