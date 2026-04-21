Rıza Kayaalp final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Güreş Şampiyonası final maçı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki organizasyonda grekoromen stil 130 kiloda güreşen Rıza Kayaalp, Belaruslu Pavel Hlinchuk'un kendisine tokat atarak diskalifiye olmasını ve finale çıkarak 13. Avrupa şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşmasını değerlendirerek, şöyle konuştu:

"Anlamsız iki maç yaşadım. Özellikle ikinci ve üçüncü maçımda. Rekor peşinde olduğumdan dolayı. Sakinliğimi korudum. Elimizin kalkmaması onlara en büyük dersti. Burası resmi müsabaka, yoksa biz böyle şeylere sessiz kalacak insanlar değiliz. Ceddimiz, atamız belli. Şükürler olsun finaldeyim, rekora bir adım kaldı Kardeşim Taha'yla büyük emek verdik, alın teri döktük. Antrenmanı da beraber yaptık, kendimi onunla iyi hissediyorum. İkinci maçta büyük darbe yedim dudağım şişti. Tribünlerin gördüğünü hakemler görmez oldu ama olsun. Hep farklı mücadele verdik. Sadece rakiplerle değil, şu anda da her şeyle mücadele ediyoruz. Yarın aslanlar gibi rekoru kıracağız."

Tribünlerdeki desteğin kendisini daha da motive ettiğini dile getiren milli sporcu, "Bizi canı gönülden seven insanlar var. Türkiye'den buraya geldiler. Yaşadığım süreçte de yanımda olan insanlar burada. Sarılıp derdimi paylaştığım insanlar var. Allah razı olsun gelenlerden. Biz Taha Akgül'le ölene kadar beraberiz." değerlendirmesinde bulundu.