Rıza Kayaalp final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Güreş Şampiyonası final maçı
21.04.2026 15:13
AA
Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası final maçında geçtiğimiz yılın dünya ikincisi Macar güreşçi Darius Vitek Atilla ile karşı karşıya gelecek. Gözler ise mücadelenin saat kaçta başlayacağına çevrildi. Rıza Kayaalp-Darius Vitek Atilla final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
2026 Avrupa Güreş Şampiyonası final maçında milli güreşçimiz Rıza Kayaalp minderde Macar güreşçi Darius Vitek Atilla ile kozlarını paylaşacak. 130 kiloluk dev final mücadelesinde milli güreşçi Rıza Kayaalp rakibini minderde devirmek 13. Avrupa Şampiyonluğunu kazanmak istiyor. Peki, Rıza Kayaalp final maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
2026 Avrupa Güreş Şampiyonası final maçı Tiran'da bugün saat 19.00'da başlayacak. Sıklet sıralamasına yapılacak olan mücadelelerin ardından final maçının tahminen 19.30 - 20.30 arası başlaması bekleniyor.
Nefes kesen mücadele canlı yayınla TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından sporseverlerle buluşacak.
REKORA SON BİR ADIM
Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükselen milli sporcu Rıza Kayaalp, "Ceddimiz belli, atamız belli. Şükürler olsun finaldeyim, rekora bir adım kaldı." dedi.
Kariyerinde 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Kayaalp, bu akşamki finali kazanması durumunda efsanevi Rus güreşçi Alexander Karelin'in rekorunu kırarak ve Avrupa şampiyonluk sayısını 13'e yükseltecek.
"ASLANLAR GİBİ REKORU KIRACAĞIZ"
Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki organizasyonda grekoromen stil 130 kiloda güreşen Rıza Kayaalp, Belaruslu Pavel Hlinchuk'un kendisine tokat atarak diskalifiye olmasını ve finale çıkarak 13. Avrupa şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşmasını değerlendirerek, şöyle konuştu:
"Anlamsız iki maç yaşadım. Özellikle ikinci ve üçüncü maçımda. Rekor peşinde olduğumdan dolayı. Sakinliğimi korudum. Elimizin kalkmaması onlara en büyük dersti. Burası resmi müsabaka, yoksa biz böyle şeylere sessiz kalacak insanlar değiliz. Ceddimiz, atamız belli. Şükürler olsun finaldeyim, rekora bir adım kaldı Kardeşim Taha'yla büyük emek verdik, alın teri döktük. Antrenmanı da beraber yaptık, kendimi onunla iyi hissediyorum. İkinci maçta büyük darbe yedim dudağım şişti. Tribünlerin gördüğünü hakemler görmez oldu ama olsun. Hep farklı mücadele verdik. Sadece rakiplerle değil, şu anda da her şeyle mücadele ediyoruz. Yarın aslanlar gibi rekoru kıracağız."
Tribünlerdeki desteğin kendisini daha da motive ettiğini dile getiren milli sporcu, "Bizi canı gönülden seven insanlar var. Türkiye'den buraya geldiler. Yaşadığım süreçte de yanımda olan insanlar burada. Sarılıp derdimi paylaştığım insanlar var. Allah razı olsun gelenlerden. Biz Taha Akgül'le ölene kadar beraberiz." değerlendirmesinde bulundu.