Rizespor'dan Fenerbahçe maçı bitmeden olay tepki: "Neyi temizliyorsunuz?"

Maç sonunda ise hakem Çağdaş Altay'a tepki gösteren Rizespor cephesinden "Çağdaş futbola ayak uyduramadığımız için Türk futbolundan özür dileriz." yazılı bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda maç skoru ve kırmızı kart yer aldı.

Karadeniz ekibinin paylaşımları, kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasında yer aldı.