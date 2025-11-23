Rizespor'dan Fenerbahçe maçı bitmeden olay tepki: "Neyi temizliyorsunuz?"
23.11.2025 22:19
NTV - Haber Merkezi
Çaykur Rizespor'un resmi sosyal medya hesabından Fenerbahçe maçı devam ederken bir paylaşım yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-0 geriye düşmesine rağmen 5-2'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.
Karşılaşmada Fenerbahçe'nin 3. golünün gelmesinin ardından Rizespor'un resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.
"NEYİ TEMİZLİYORSUNUZ?"
Yeşil-mavililerin gönderisinde "İşlem tamam, gerekli müdahale yapıldı." ifadeleri yer alırken, "Neyi temizliyorsunuz?" yazılı "süpürge" görseli bulundu.
HAKEM ÇAĞDAŞ ALTAY'A TEPKİ
Maç sonunda ise hakem Çağdaş Altay'a tepki gösteren Rizespor cephesinden "Çağdaş futbola ayak uyduramadığımız için Türk futbolundan özür dileriz." yazılı bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda maç skoru ve kırmızı kart yer aldı.
Karadeniz ekibinin paylaşımları, kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasında yer aldı.