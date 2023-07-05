Roberto Firmino Al Ahli'de (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar)
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Liverpool'dan ayrılan Brezilyalı yıldız Roberto Firmino'yu kadrosuna kattı. İşte ayrıntılar ve Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar...
Roberto Firmino - Al-Ahli
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Liverpool'dan ayrılan Brezilyalı yıldız Roberto Firmino'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Geride bıraktığımız sezonda Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Roberto Firmino 13 gol, 5 asistlik katkı vermişti.