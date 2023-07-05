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Roberto Firmino Al Ahli'de (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar)

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Liverpool'dan ayrılan Brezilyalı yıldız Roberto Firmino'yu kadrosuna kattı. İşte ayrıntılar ve Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar...

Roberto Firmino Al Ahli'de (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 1

Roberto Firmino - Al-Ahli

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Liverpool'dan ayrılan Brezilyalı yıldız Roberto Firmino'yu kadrosuna kattığını duyurdu. 

Geride bıraktığımız sezonda Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Roberto Firmino 13 gol, 5 asistlik katkı vermişti.

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Roberto Firmino Al Ahli'de (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 2

Marcelo Brozovic -Al-Nassr

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al-Nassr, İtalya temsilcisi Inter'den Hırvat futbolcu Marcelo Brozovic'i kadrosuna kattı.

Yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. 

Roberto Firmino Al Ahli'de (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 3

Edouard Mendy - Al-Ahli


Roberto Firmino Al Ahli'de (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 4

Benzema - Al-İttihad


Roberto Firmino Al Ahli'de (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 5

Ruben Neves - Al Hilal

Roberto Firmino Al Ahli'de (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 6

N'golo Kante - Al-İttihad


Roberto Firmino Al Ahli'de (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 7

Kalidou Koulibaly - Al Hilal


Roberto Firmino Al Ahli'de (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 8

Pedro Rebocho - Al Khaleej


Roberto Firmino Al Ahli'de (Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar) - 9

Cristiano Ronaldo - Al Nassr


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