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Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 14 Aralık 2022)

NBA'de Rockets forması giyen Alperen Şengün, 111-97 kazandıkları Suns​​​​​​​ maçında 10 sayı, 16 ribauntla oynadı. Lakers, Celtics'i ağırladığı ve 110-110'luk skorla uzatmaya taşıdığı maçı 122-118 kazandı. Utah, konuk ettiği Pelicans'ı 121-100 yenerek rakibinin 7 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı

Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 14 Aralık 2022) - 1

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 5 karşılaşmayla devam edildi.

Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 14 Aralık 2022) - 2

Batı Konferansı'nın son sırasındaki Rockets, konferansın iddialı ekibi Suns'ı mağlup etti. Suns'ın yenilgi serisi 5 maça çıktı.

Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 14 Aralık 2022) - 3

Ev sahibi Rockets'ta 26 sayı, 7 ribaunt üreten Jalen Green sahanın en skoreri oldu.

Kevin Porter 18 sayı, 5 ribaunt, Alperen de 10 sayı, 16 ribaunt, 2 asistlik katkıda bulundu.

Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 14 Aralık 2022) - 4

Suns'ta Chris Paul 16 sayı, 7 asist, 6 ribaunt ve Mikal Bridges 18 sayıyla mücadele etti.

All-star gardı Devin Booker'dan yoksun sahaya çıkan Suns'ın pivotu Deandre Ayton, 2. çeyrekte yaşadığı sakatlık sonrası oyuna geri dönemedi.

Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 14 Aralık 2022) - 5

Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın evinde Sacramento Kings'i 123-103 yendiği karşılaşmayı 3 sayı, 3 ribauntla tamamladı.

Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 14 Aralık 2022) - 6

CELTICS UZATMALARDA KAZANDI

Los Angeles Lakers, Boston Celtics'i ağırladığı mücadelenin son 4 dakikasına 13 sayı farkla (106-93) önde girdi.

Fakat lig lideri Celtics, 110-110'luk skorla uzatmaya taşıdığı maçı 122-118 kazandı.

Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 14 Aralık 2022) - 7

Celtics'i galibiyete, 44 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle oynayan Jayson Tatum ve 25 sayı, 15 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla "double double"a imza atan Jaylen Brown taşıdı.

Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 14 Aralık 2022) - 8

Lakers'ta Anthony Davis'in 37 sayı, 12 ribaunt, LeBron James'in 33 sayı, 9 ribaunt, 9 asist ve Russell Westbrook'un 20 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, 4 blokluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 14 Aralık 2022) - 9

JAZZ, PELICANS'A "DUR" DEDİ

Utah Jazz, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 121-100 yenerek rakibinin 7 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 14 Aralık 2022) - 10

Jazz'da Jarred Vanderbilt 18 sayı, 14 ribaunt, 6 asist, Lauri Markkanen 19 sayı, 11 ribaunt, Nickeil Alexander-Walker 19 sayı, 6 asist ve Malik Beasley 21 sayı üretti.

Pelicans cephesinde Zion Williamson 26 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ve Jonas Valanciunas 15 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 14 Aralık 2022) - 11

NBA GECENİN SONUÇLARI (14 ARALIK 2022)

Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 123-103

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 128-111

Houston Rockets-Phoenix Suns: 111-97

Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 121-100

Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 118-122 (uzatmada)

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