Roland Sallai'den çarpıcı sözler: "Fenerbahçe sayesinde şampiyon olduk | Böyle bir şey görmedim"

"TEKRAR ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ"

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğu kazanan ve 5. yıldızı takan kadroda yer almasıyla tarihe geçtiğinin hatırlatılması üzerine Roland Sallai, "Harika bir his. Böyle olduğunu gelmeden de biliyordum. Ligi aldığımız zaman tarihe geçeceğimizi söylemiştim takım arkadaşlarıma. Başardığımız için harika hissediyorum. Bizim kulüp kültürümüzde şöyle bir şey var; bunu tekrar yapmak istiyoruz. Önümüzdeki sezon da şampiyon olmak istiyoruz. Her sezon şampiyonluk için mücadele etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Sarı-kırmızılıların tarihindeki ilk Macar futbolcusu olmasıyla alakalı da Sallai, "Hayır onu bilmiyordum. Fakat ilk kupa kazanan Macar futbolcu olduğumu biliyordum. İlk sezonumda Süper Kupa'yı da alarak, 3 kupa kazanan da olmak istiyorum" dedi.