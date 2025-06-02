Roland Sallai'den çarpıcı sözler: "Fenerbahçe sayesinde şampiyon olduk | Böyle bir şey görmedim"
Galatasaraylı Roland Sallai, şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.
Bu sezon Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'da Macar futbolcu Roland Sallai, bu sezonki performansları, gelecek planları ve sarı-kırmızılılardaki ortam hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Zor bir sezon geçirdiklerini söyleyen Sallai, "Mental olarak güçlü olmamız gerekiyordu. Çoğu kısmında herkes bize karşı gibi hissettik. Sonunda ligi ve kupayı aldık. Süper Kupa'yı da almak istiyoruz. Bence iyi iş yaptım. Farklı bir pozisyonda oynadığım bir bölüm de oldu. Hızlı bir şekilde kabul ettim ve adapte oldum. Sezon boyunca iyi iş çıkardığımı düşünüyorum. Kupaları kaldırdığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.