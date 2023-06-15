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Roma, Uğurcan Çakır için kesenin ağzını açtı (15 Haziran 2023 transfer haberleri)

Jose Mourinho’nun takımı Roma Uğurcan Çakır'ı istiyor. İtalyan ekibi milli kaleci için 12 milyon euroyu gözden çıkardı. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...

Roma, Uğurcan Çakır için kesenin ağzını açtı (15 Haziran 2023 transfer haberleri) - 1

ROMA'NIN UĞURCAN ÇAKIR ISRARI

Serie A takımlarından Roma, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katmak için transfer çalışmalarına başladı.

İtalya basınından La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Roma’nın Çakır’ı daha önceden de takip ettiği ve son zamanlarda ise girişimlerini hızlandırdığını bildirildi

Roma'nın bu transferi 12 milyon euro civarında bitirmek istediği aktarıldı.



SPOR&SKOR HABERLERİ

Roma, Uğurcan Çakır için kesenin ağzını açtı (15 Haziran 2023 transfer haberleri) - 2

FENERBAHÇE'DEN ORSOLINI HAMLESİ

Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Gianluca DiMarzio'nun haberine göre Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen Riccardo Orsolini'yi kadrosuna katmak istiyor.


Roma, Uğurcan Çakır için kesenin ağzını açtı (15 Haziran 2023 transfer haberleri) - 3

CORREA'YA TEKLİF

Fenerbahçe, Inter'in 28 yaşındali forveti Joaquin Correa'ya kancayı taktı. Sarı lacivertliler, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. (Fotomaç)


Roma, Uğurcan Çakır için kesenin ağzını açtı (15 Haziran 2023 transfer haberleri) - 4

BEŞİKTAŞ, FRANSIZ FUTBOLCUYA KANCAYI TAKTI

Le Parisienîn haberine göre; Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Nice'de forma giyen Alexis Beka Beka'yı transfer listesine eklediği öğrenildi. Haberin detayında siyah-beyazlı ekibin kurmayları, Fransız futbolcu için Nice ile görüşmelere başladığı kaydedildi.


Roma, Uğurcan Çakır için kesenin ağzını açtı (15 Haziran 2023 transfer haberleri) - 5

FERNANDES İTALYA YOLCUSU

İtalya Serie A ekibi Lazio, Galatasaray forması giyen Lucas Torreira ve Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak istiyor. (Akşam)

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