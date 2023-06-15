Roma, Uğurcan Çakır için kesenin ağzını açtı (15 Haziran 2023 transfer haberleri)

ROMA'NIN UĞURCAN ÇAKIR ISRARI



Serie A takımlarından Roma, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katmak için transfer çalışmalarına başladı.



İtalya basınından La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Roma’nın Çakır’ı daha önceden de takip ettiği ve son zamanlarda ise girişimlerini hızlandırdığını bildirildi



Roma'nın bu transferi 12 milyon euro civarında bitirmek istediği aktarıldı.







