Roma, Uğurcan Çakır için kesenin ağzını açtı (15 Haziran 2023 transfer haberleri)
Jose Mourinho’nun takımı Roma Uğurcan Çakır'ı istiyor. İtalyan ekibi milli kaleci için 12 milyon euroyu gözden çıkardı. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...
ROMA'NIN UĞURCAN ÇAKIR ISRARI
Serie A takımlarından Roma, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katmak için transfer çalışmalarına başladı.
İtalya basınından La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Roma’nın Çakır’ı daha önceden de takip ettiği ve son zamanlarda ise girişimlerini hızlandırdığını bildirildi
Roma'nın bu transferi 12 milyon euro civarında bitirmek istediği aktarıldı.