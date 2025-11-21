Romanya efsanesi Gheorghe Hagi, "Galatasaray'ı hatırlayın" diyerek açıkladı: "Türkleri iyi biliyorum, sorun yok"
21.11.2025 11:18
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray ve Romanya futbolunun efsanesi Gheorghe Hagi, play-off'ta Türkiye ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Galatasaray ile hem UEFA Kupası hem de UEFA Süper Kupa sevinci yaşayan efsane isim Gheorghe Hagi, Tükiye-Romanya eşleşmesini değerlendirdi.
Rumen teknik direktör Dünya Kupası play-off'unda oynanacak maç öncesi DigiSport'a açıklamalarda bulundu.
İşte Hagi'nin sözleri:
"ÇOCUKLARA İNANALIM"
"Romanya, EURO 2024'e giderek bizi gururlandırmıştı. Çocuklara inanmalıyız. Maç 90 dakika ve hatta daha da uzun. Çok yetenekli bir jenerasyonumuz var. Değer açısından kat etmemiz gereken birkaç adımımız var ancak iyi günlerinde her şeyi yapabilirler."
"GALATASARAY'I HATIRLAYIN"
"Galatasaray'ın Real Madrid'i Süper Kupa'da nasıl yendiğini unutmayın. Real Madrid'in o dönemki kadrosunu unutmayın. Türkiye'den bir takım, dünyanın en iyi kulübünü yenerek Süper Kupa'yı kazandı."
"HEPSİ RAKAMDAN İBARET"
"Pozitif olmalıyız. Kadrolar arasında bireysel açıdan değer farkının çok fazla olduğu doğru ancak futbolun takım olarak oynandığını unutmayın. Onları takım olarak yenmeliyiz. Değerlerin hepsi rakamlardan ibaret!"
"TÜRK FUTBOLUNU İYİ BİLİYORUM"
"Türkiye'nin iyi oyuncuları olduğunu biliyorum, iyi bir takımları var. Ne söylenebilir ki? Türk futbolunu çok iyi biliyorum. Böyle bir takımla nasıl oynayacağımızı biliyoruz, bu bir sorun olmamalı. 1. torbadaki tüm takımlar aynı seviyedeydi. Play-off için başka seçenek yoktu. Yer alan 8 takım da eşit şansa sahip."
"SEVİYEMİZİ YÜKSELTMELİYİZ"
"Yunanistan, EURO 2004'te Portekiz'i yendi. Tek maç usulünde her müsabaka kazanılabilir. Standartlarınızı yükseğe çekmek için fiziksel ve zihinsel olarak çok iyi hazırlanmalısınız. Bütün oyuncuların formda olması gerekiyor. Türkleri çok iyi tanıyorum ama İspanya ile oynadıkları son maçta ilk kez sahaya çıkan 6 futbolcu vardı. Türkiye iyi bir dönemden geçiyor. Bu 4 ayda kulüpler aracılığıyla oyuncularımızın seviyesini yükseltmeliyiz."
"ATEŞLİ BİR ATMOSFER OLACAK"
"Şanstan bahsetmemeliyiz. Maçlar sahada oynanır. Kolay olmayacak, ateşli bir atmosfere çıkacağız. Bosna maçından bir deneyim kazandık. Misafirperverlik bu kez daha farklı olacak. İki takımın oyuncularını karşılaştıramam. Farklı bir seviyedeler. İyi bir maç olacak. Umarım takım iyi seviyede olur."