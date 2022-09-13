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Ronaldo 242 milyon euroluk teklifi reddetti

CNN Portekiz televizyonu, İngiltere'nin Manchester United takımında forma giyen Cristiano Ronaldo'nun, Suudi Arabistan'ın Al Hilal Kulübünden gelen 242 milyon euroluk bir teklifi reddettiğini ileri sürdü.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.09.2022 - 13:28

Ronaldo 242 milyon euroluk teklifi reddetti - 1

Haberde, yazın transfer döneminde adından en çok bahsedilen futbolculardan biri olan Ronaldo'nun, büyük bir teklif aldığı belirtildi.

Ronaldo 242 milyon euroluk teklifi reddetti - 2

Al Hilal Kulübünün 37 yaşındaki Portekizli yıldıza iki yıllığına toplamda 242 milyon euroluk teklifte bulunduğu aktarıldı.

Ronaldo 242 milyon euroluk teklifi reddetti - 3

Sezon boyunca haftalık 2 milyon euroya denk gelen teklifi kabul etmediği belirtilen Ronaldo'nun, Katar'daki Dünya Kupası'nın ardından bu teklifi tekrardan değerlendirebileceği yorumu yapıldı.

Ronaldo 242 milyon euroluk teklifi reddetti - 4

Kariyerinde 5 kez Altın Top ödülünü kazanan ve ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ronaldo'nun gelecek yaza kadar transfer pazarının gündeminde kalması bekleniyor.

Ronaldo 242 milyon euroluk teklifi reddetti - 5

Portekizli futbolcunun; Atletico Madrid, Sporting Lizbon, Napoli, İnter ve Milan gibi kulüplerin de tekliflerini geri çevirdiği Avrupa basınında iddia edilmişti.

Ronaldo 242 milyon euroluk teklifi reddetti - 6

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