Ronaldo Dünya Kupası'na veda sonrası sessizliğini bozdu

"Dünya Kupası'ndaki 16 yılda 5 maçta gol attım ve her zaman harika oyuncuların yanında ve milyonlarca Portekizlinin desteğiyle her şeyimi verdim" yorumunu yapan Cristiano Ronaldo şunları kaydetti:



"Sahaya her şeyimi verdim. Mücadeleden kaçmadım ve hayalimden asla vazgeçmedim. Ne yazık ki dün rüya bitti. Sıcağı sıcağına yorum yapmaya değmezdi. Hepinizin bilmesini istiyorum ki çok şey söylendi, çok yazıldı, çok spekülasyon yapıldı ama Portekiz'e olan bağlılığım bir an bile değişmedi. Her zaman herkesin hedefi için savaşan taraf oldum ve meslektaşlarıma ve ülkeme asla sırtımı dönmedim. Şimdilik söylenecek fazla bir şey yok. Teşekkürler Portekiz. Teşekkürler Katar. Rüya sürerken güzeldi... Zaman en büyük rehberimiz olacak ve herkes kendi dersini çıkaracaktır."