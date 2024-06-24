Ronaldo için sahaya atlayan Berat'ın babası konuştu: "Tuvalete gidiyorum" dedi yedek kulübesinin çatısında gördüm
EURO 2024'te Türkiye-Portekiz maçında sahaya girerek Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektiren çocuğun 10 yaşındaki Berat Uluğ olduğu ortaya çıktı. Olay hakkında konuşan Berat'ın babası Baba Çetin Uluğ, çocuğunun "Tuvalete gidiyorum" diyerek yanından ayrıldığını ifade ederek, “Onu bir anda yedek kulübesinin çatısında gördüm ve koşmaya başladı." dedi.
Türkiye-Portekiz maçında, sahaya girerek Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektiren küçük çocuk dünyanın gündemine oturdu. Küçük çocuğun 10 yaşındaki Berat Uluğ olduğu ortaya çıktı.