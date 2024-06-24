Ronaldo için sahaya atlayan Berat'ın babası konuştu: "Tuvalete gidiyorum" dedi yedek kulübesinin çatısında gördüm

Almanya kulüplerinden KSV Hessen Kassel’in U11 takımının 10 numarası olan Berat ise, “Hayallerimi gerçekleştirdim. Artık Cristiano Ronaldo ile bir fotoğrafım var. Bunu bir tişörte bastıracağım ve odamda saklayacağım.” diye konuştu.





