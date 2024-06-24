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Ronaldo için sahaya atlayan Berat'ın babası konuştu: "Tuvalete gidiyorum" dedi yedek kulübesinin çatısında gördüm

EURO 2024'te Türkiye-Portekiz maçında sahaya girerek Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektiren çocuğun 10 yaşındaki Berat Uluğ olduğu ortaya çıktı. Olay hakkında konuşan Berat'ın babası Baba Çetin Uluğ, çocuğunun "Tuvalete gidiyorum" diyerek yanından ayrıldığını ifade ederek, “Onu bir anda yedek kulübesinin çatısında gördüm ve koşmaya başladı." dedi.

Ronaldo için sahaya atlayan Berat'ın babası konuştu: "Tuvalete gidiyorum" dedi yedek kulübesinin çatısında gördüm - 1

Türkiye-Portekiz maçında, sahaya girerek Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektiren küçük çocuk dünyanın gündemine oturdu. Küçük çocuğun 10 yaşındaki Berat Uluğ olduğu ortaya çıktı.

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Ronaldo için sahaya atlayan Berat'ın babası konuştu: "Tuvalete gidiyorum" dedi yedek kulübesinin çatısında gördüm - 2

Milliyet'te yer alan habere göre; Karşılaşma öncesinde arkadaşlarıyla iddiaya giren Berat, bu konuda babası Çetin Uluğ’a da bir şey demedi. Berat babasına “Tuvalete gidiyorum” diyerek yanından ayrılarak sahadan ayrıldı.


Ronaldo için sahaya atlayan Berat'ın babası konuştu: "Tuvalete gidiyorum" dedi yedek kulübesinin çatısında gördüm - 3

Baba Uluğ, “Onu bir anda yedek kulübesinin çatısında gördüm ve koşmaya başladı." ifadeleriyle olay anını anlattı.


Ronaldo için sahaya atlayan Berat'ın babası konuştu: "Tuvalete gidiyorum" dedi yedek kulübesinin çatısında gördüm - 4

Almanya kulüplerinden KSV Hessen Kassel’in U11 takımının 10 numarası olan Berat ise, “Hayallerimi gerçekleştirdim. Artık Cristiano Ronaldo ile bir fotoğrafım var. Bunu bir tişörte bastıracağım ve odamda saklayacağım.” diye konuştu.


Ronaldo için sahaya atlayan Berat'ın babası konuştu: "Tuvalete gidiyorum" dedi yedek kulübesinin çatısında gördüm - 5

Ronaldo ile çektiği fotoğrafı paylaşan Berat, kendisi ile ilgili haberleri de sosyal medyasına koydu.

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