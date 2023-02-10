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Ronaldo, Messi, Mbappe, Haaland: Merih Demiral'ın kampanyasına destek artıyor

İtalya'nın Atalanta kulübünde oynayan milli futbolcu Merih Demiral'ın, Türkiye'de yaşanan deprem sonrası başlattığı destek kampanyasına dünyaca ünlü yıldızlardan destek sürüyor. Ronaldo, Haaland ve Messi'nin ardından Kylian Mbappe de depremzedelere destek verdi.

Ronaldo, Messi, Mbappe, Haaland: Merih Demiral'ın kampanyasına destek artıyor - 1

İtalya'nın Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından kampanya başlattı.

Ronaldo, Messi, Mbappe, Haaland: Merih Demiral'ın kampanyasına destek artıyor - 2

Milli futbolcu Merih'e ilk destek Juventus'tan eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo oldu. Portekizli yıldız, Türkiye için üzgün olduğunu belirtirken imzalı formasının da satılıp depremzedelere bağışlanmasını istedi.

Ronaldo, Messi, Mbappe, Haaland: Merih Demiral'ın kampanyasına destek artıyor - 3

Ronaldo'nun ardından bir destek de Juventus ve İtalya Milli Takımı'nın önemli oyuncularından Bonucci'den geldi. İtalyan yıldız imzalı formasıyla kampanyaya katıldı.

Ronaldo, Messi, Mbappe, Haaland: Merih Demiral'ın kampanyasına destek artıyor - 4

Ronaldo ve Bonucci'nin ardından Arjantinli yıldız Paulo Dybala da kampanyaya destek olmak istedi. Arjantin halkının, Türkiye'de yaşanan depremden dolayı üzgün olduğunu belirten Dybala, imzalı Roma formasıyla destek oldu.

Ronaldo, Messi, Mbappe, Haaland: Merih Demiral'ın kampanyasına destek artıyor - 5

Merih Demiral, Ronaldo, Bonucci ve Dybala formalarının 5 milyon liraya satıldığını ve gelirin Ahbap Derneği'ne aktarıldığını duyurdu. Milli yıldızın kampanyasına katılan diğer yıldızlar...

Ronaldo, Messi, Mbappe, Haaland: Merih Demiral'ın kampanyasına destek artıyor - 6

Atletico Madrid'den Antoine Griezmann ve Alvaro Morata da Türkiye'deki depremzedeler için imzalı formalarını gönderdi.

Ronaldo, Messi, Mbappe, Haaland: Merih Demiral'ın kampanyasına destek artıyor - 7

Tottenham Hotspur'un İngiliz yıldızı Harry Kane ve Dejan Kulusevski de Merih Demiral'ın kampanyasına katılan isimler arasında yer aldı.

Ronaldo, Messi, Mbappe, Haaland: Merih Demiral'ın kampanyasına destek artıyor - 8

Manchster City'nin golcü yıldızı Erling Haaland, İlkay Gündoğan ve Emre Can'ın katkısıyla kampanyaya destek verdi.

Ronaldo, Messi, Mbappe, Haaland: Merih Demiral'ın kampanyasına destek artıyor - 9

Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne de kampanyaya destek veren futbolculardan oldu.

Ronaldo, Messi, Mbappe, Haaland: Merih Demiral'ın kampanyasına destek artıyor - 10

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen PSG'li Lionel Messi, Hakan Çalhanoğlu ve Donnarumma'nın isteğiyle kampanyaya katıldı.

Ronaldo, Messi, Mbappe, Haaland: Merih Demiral'ın kampanyasına destek artıyor - 11

Real Madrid'li Eden Hazard da depremzedelere destek kampanyasına katıldı.

Ronaldo, Messi, Mbappe, Haaland: Merih Demiral'ın kampanyasına destek artıyor - 12

Merih Demiral'ın depremzedelere destek kampanyasına katılan son isim Kylian Mbappe oldu. PSG'li yıldızın imzalı formasından elde edilecek gelir afetzedeler için bağışlanacak.

Ronaldo, Messi, Mbappe, Haaland: Merih Demiral'ın kampanyasına destek artıyor - 13

PSG'nin diğer büyük yıldızı Neymar da kampanyaya katıldı.

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