Ronaldo, Messi, Mbappe, Haaland: Merih Demiral'ın kampanyasına destek artıyor

İtalya'nın Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından kampanya başlattı.
Milli futbolcu Merih'e ilk destek Juventus'tan eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo oldu. Portekizli yıldız, Türkiye için üzgün olduğunu belirtirken imzalı formasının da satılıp depremzedelere bağışlanmasını istedi.
Ronaldo'nun ardından bir destek de Juventus ve İtalya Milli Takımı'nın önemli oyuncularından Bonucci'den geldi. İtalyan yıldız imzalı formasıyla kampanyaya katıldı.
Ronaldo ve Bonucci'nin ardından Arjantinli yıldız Paulo Dybala da kampanyaya destek olmak istedi. Arjantin halkının, Türkiye'de yaşanan depremden dolayı üzgün olduğunu belirten Dybala, imzalı Roma formasıyla destek oldu.
Merih Demiral, Ronaldo, Bonucci ve Dybala formalarının 5 milyon liraya satıldığını ve gelirin Ahbap Derneği'ne aktarıldığını duyurdu. Milli yıldızın kampanyasına katılan diğer yıldızlar...
Atletico Madrid'den Antoine Griezmann ve Alvaro Morata da Türkiye'deki depremzedeler için imzalı formalarını gönderdi.
Tottenham Hotspur'un İngiliz yıldızı Harry Kane ve Dejan Kulusevski de Merih Demiral'ın kampanyasına katılan isimler arasında yer aldı.
Manchster City'nin golcü yıldızı Erling Haaland, İlkay Gündoğan ve Emre Can'ın katkısıyla kampanyaya destek verdi.
Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne de kampanyaya destek veren futbolculardan oldu.
Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen PSG'li Lionel Messi, Hakan Çalhanoğlu ve Donnarumma'nın isteğiyle kampanyaya katıldı.
Real Madrid'li Eden Hazard da depremzedelere destek kampanyasına katıldı.
Merih Demiral'ın depremzedelere destek kampanyasına katılan son isim Kylian Mbappe oldu. PSG'li yıldızın imzalı formasından elde edilecek gelir afetzedeler için bağışlanacak.
PSG'nin diğer büyük yıldızı Neymar da kampanyaya katıldı.