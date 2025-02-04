Ronaldo meydan okudu: Tüm zamanların en iyi futbolcusuyum!
Portekizli yıldız Ronaldo, tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğuna inanıyor. Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden yıldız futbolcu, "Tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğumu düşünüyorum. Kendimden daha iyi bir futbolcu görmedim." ifadelerini kullandı. Ronaldo, sürekli kıyaslandığı Messi hakkında da konuştu.
Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğuna inandığını söyledi.
Ronaldo, İspanya'nın La Sexta kanalına verdiği röportajda, kariyeri, Arjantinli yıldız Lionel Messi ile rekabeti, en başarılı günlerini geçirdiği Real Madrid ve Suudi Arabistan'daki hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.