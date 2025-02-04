Ronaldo meydan okudu: Tüm zamanların en iyi futbolcusuyum!

"MBAPPE SANTRFOR OLARAK OYNAMAYI BİLMİYOR"

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin santrfor olarak oynamayı bilmediğini savundu.



Real Madrid taraftarlarının Mbappe'ye güvenmesi gerektiğini dile getiren Ronaldo, "Kylian Mbappe santrfor olarak nasıl oynanacağını bilmiyor çünkü bu onun pozisyonu değil. Madrid'de olsaydım ona Cristiano gibi nasıl '9'da oynanacağını öğretirdim çünkü benim de öğrenmem gerekmişti. Onun yerinde olsam aşağı yukarı Cristiano'nun santrforda yaptıklarını yapmaya çalışırdım. Tahmin edilemez olmanız gerekiyor ve o da bu kaliteye sahip. Onu çok seviyorum. Çok iyi bir oyuncu, Madrid taraftarları onu korumalı." yorumunu yaptı.



Ronaldo, Real Madrid'in genç İngiliz yıldızı Jude Bellingham'ın kendisine Zinedine Zidane'ı hatırlattığını belirtti. Bellingham'ı çok sevdiğini kaydeden golcü futbolcu, "Bana Zidane'ı hatırlatıyor. Bellingham, çok genç ve önünde parlak bir gelecek var. Real Madrid'e çok şey verecek." diye konuştu.