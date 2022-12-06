Ronaldo, milli takımda 14,5 yıl sonra ilk kez yedek

Portekiz televiyzonu Sport TV'ye açıklamalarda bulunan Santos, "Güney Kore maçında yaşananlarla bir ilgisi yok. O konu kapandı. Birkaç gündür bu maç için farklı taktiksel hameleler planlıyoruz. Bu da bir tercihti. Karar, bundan daha fazlasını ifade etmiyor. O, örnek bir profesyonel. Takıma çok fazla katkısı olacak." değerlendirmesinde bulundu.