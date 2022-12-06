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Ronaldo, milli takımda 14,5 yıl sonra ilk kez yedek

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 2008'den sonra Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynanan bir maçta ilk kez 11'de sahaya çıkamadı. Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Fernando Santos, Cristiano Ronaldo'nun İsviçre karşında yedek başlamasının taktiksel bir tercih olduğunu söyledi.

Ronaldo, milli takımda 14,5 yıl sonra ilk kez yedek - 1

2022 Dünya Kupası'nda son çeyrek finalistin belli olacağı İsviçre-Portekiz maçı öncesinde Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos'tan sürpriz bir karar geldi.

Ronaldo, milli takımda 14,5 yıl sonra ilk kez yedek - 2

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile karşılaşan Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos, Ronaldo'ya ilk 11'de yer vermedi.

Ronaldo, milli takımda 14,5 yıl sonra ilk kez yedek - 3

Yedek kulübesinde yer alan 37 yaşındaki futbolcu, 2008'den bu yana Portekiz'in Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 31 müsabakanın tümüne ilk 11'de başlamıştı.

Ronaldo, milli takımda 14,5 yıl sonra ilk kez yedek - 4

Ronaldo, iki büyük turnuva dikkate alındığında en son 2008 Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre ile 15 Haziran'da oynanan grup maçında yedek kulübesinde yer almıştı.

Ronaldo, milli takımda 14,5 yıl sonra ilk kez yedek - 5

Yıldız futbolcu, bu tarihten sonra Portekiz'in 2008, 2012, 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonası ile 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda yaptığı 31 karşılaşmanın tümünde ilk 11'de şans bulmuştu.

Ronaldo, milli takımda 14,5 yıl sonra ilk kez yedek - 6

Tecrübeli teknik adam, bu kararın taktiksel olduğunu ve başka bir anlam taşımadığını söyledi.

Ronaldo, milli takımda 14,5 yıl sonra ilk kez yedek - 7

Portekiz televiyzonu Sport TV'ye açıklamalarda bulunan Santos, "Güney Kore maçında yaşananlarla bir ilgisi yok. O konu kapandı. Birkaç gündür bu maç için farklı taktiksel hameleler planlıyoruz. Bu da bir tercihti. Karar, bundan daha fazlasını ifade etmiyor. O, örnek bir profesyonel. Takıma çok fazla katkısı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ronaldo, milli takımda 14,5 yıl sonra ilk kez yedek - 8

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